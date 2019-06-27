【香港政情】民政事務總署：七一升旗禮不安排學生及制服團體出席

《經濟通通訊社２７日專訊》每年七一回歸紀念日政府均會在會展金紫荊廣場舉行升旗儀式

。民政事務總署表示，因應近日社會情況及基於安全考慮，七一升旗禮，將不會安排學生及制服

團體出席。

據悉，多個制服團隊已陸續接獲當局通知，不用參與下周一（１日）的回歸２２周年升旗儀

式。

本社取得醫療輔助隊發出的通告，指接獲主辦單位通知，升旗典禮的安排有變，所以旗下少

年團將不會參與儀式。

有網民號召市民７月１日於金紫荊廣場聚集並唱聖詩，以阻升旗禮進行。（ｈｍ）（ｚｚ）

