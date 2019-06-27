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27/06/2019 16:38

【香港政情】民政事務總署：七一升旗禮不安排學生及制服團體出席

　　《經濟通通訊社２７日專訊》每年七一回歸紀念日政府均會在會展金紫荊廣場舉行升旗儀式
。民政事務總署表示，因應近日社會情況及基於安全考慮，七一升旗禮，將不會安排學生及制服
團體出席。
　　據悉，多個制服團隊已陸續接獲當局通知，不用參與下周一（１日）的回歸２２周年升旗儀
式。
　　本社取得醫療輔助隊發出的通告，指接獲主辦單位通知，升旗典禮的安排有變，所以旗下少
年團將不會參與儀式。
　　有網民號召市民７月１日於金紫荊廣場聚集並唱聖詩，以阻升旗禮進行。（ｈｍ）（ｚｚ）

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