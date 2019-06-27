【移交逃犯】林鄭９日沒露面，發稿指今於禮賓府見警察評議會職方

《經濟通通訊社２７日專訊》修訂《逃犯條例》風波至今仍未止息，行政長官林鄭月娥自上

周二（１８日）開記者會向公眾致歉後，連續９日未有再公開露面。今日特首辦發新聞稿及照片

表示，林鄭月娥今日在禮賓府與４個警察評議會職方協會的主席及副主席見面，保安局局長李家

超和警務處處長盧偉聰亦有出席。

新聞稿指出，出席的警察評議會職方協會包括警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會

及香港警察隊員佐級協會。

林鄭月娥表示，衷心感謝警隊在今次修例事件在社會上引起的紛爭和衝突中緊守崗位、盡忠

職守，竭力平衡市民表達意見的自由和社會秩序，維持香港治安。她明白近日的社會爭議令警隊

甚至他們的家人備受壓力，更有小部分市民刻意挑釁警方形容，情況不能接受。

她又表揚警隊在現時的困難時刻仍然一如既往保持高度專業和克制，不偏不倚對違法行為採

取執法行動，繼續為市民服務。她本人及管治團隊會繼續全力支持警隊。

新聞稿中強調，林鄭月娥除了在今日與警察評議會職方協會見面外，過去幾日在禮賓府亦會

見了多個教育界、宗教界、高級公務員及其他不同界別人士，就目前社會情況交換意見。她亦會

見了多個外國領事和代表，向他們解釋目前的情況。（ｃｗ）（ｚｚ）

