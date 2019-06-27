【移交逃犯】律政司：刑事檢控決定不受如何定性某一事件影響

《經濟通通訊社２７日專訊》今日有過百名示威者圍堵律政中心，要求律政司停止檢控６月

１２日金鍾衝突中的被捕人士。

律政司發聲明指，所有案件的調查工作由執法機關負責。而在執法機關調查完畢後，有需要

時才會交予律政司決定是否提出檢控。而當案件有充分證據進行檢控，律政司才會考慮作出檢控

是否符合公眾利益。

律政司強調，無論任何人就任何事件如何定性，均不影響律政司按《基本法》第６３條進行刑

事檢控工作。（ｈｍ）（ｚｚ）

