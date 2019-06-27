《經濟通通訊社２７日專訊》今日有過百名示威者圍堵律政中心，要求律政司停止檢控６月
１２日金鍾衝突中的被捕人士。
律政司發聲明指，所有案件的調查工作由執法機關負責。而在執法機關調查完畢後，有需要
時才會交予律政司決定是否提出檢控。而當案件有充分證據進行檢控，律政司才會考慮作出檢控
是否符合公眾利益。
律政司強調，無論任何人就任何事件如何定性，均不影響律政司按《基本法》第６３條進行刑
事檢控工作。（ｈｍ）（ｚｚ）
27/06/2019 19:06
【移交逃犯】律政司：刑事檢控決定不受如何定性某一事件影響
《經濟通通訊社２７日專訊》今日有過百名示威者圍堵律政中心，要求律政司停止檢控６月
１２日金鍾衝突中的被捕人士。
律政司發聲明指，所有案件的調查工作由執法機關負責。而在執法機關調查完畢後，有需要
時才會交予律政司決定是否提出檢控。而當案件有充分證據進行檢控，律政司才會考慮作出檢控
是否符合公眾利益。
律政司強調，無論任何人就任何事件如何定性，均不影響律政司按《基本法》第６３條進行刑
事檢控工作。（ｈｍ）（ｚｚ）
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