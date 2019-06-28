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即市新聞

28/06/2019 13:46

《缸邊麗評－熊麗萍》大市整固ＩＰＯ活躍，揀股要政策基本面支持

　　《缸邊麗評》環球金融市場近日都在觀望Ｇ２０會議期間，中美兩國領導人就貿易關稅等問
題的會面結果。今周恆指保持在２８０００點以上水平整固，大家的入市心態都相當保留。但反
觀新股上市相當活躍，今天（２８日）共有６隻股掛牌上市，而本月則有１９隻新股掛牌買賣，
換言之，平均每個交易日有１隻新股掛牌，７月份新股上市料仍相當熱鬧。

＊本月１９隻新股掛牌，料７月仍然熱鬧＊

　　不過，在認購反應及上市後股價表現則差距甚大，中煙香港（０６０５５）上市至今仍持續
造好，最高１１﹒８８元，較招股價升１﹒４倍，當天公開招股超額認購逾１００倍，但招股只
有認購２４％的日照港裕廊（０６１１７）在上市翌日股價已較招股價升２﹒６倍，只可惜其後
已回試接近其招股價１﹒５元水平。新股表現實在難以捉摸，以目前政治及經濟的不明朗環境下
，只可揀選有政策及基本面支持的板塊及個股，否則，若只期望中煙香港的翻版再現，那是偏向
「賭博」心態。
　　目前正在招股的較具規模公司當中，有晉商銀行（０２５５８）及中梁控股
（０２７７２），集資額均在３０億元左右，但若以行業及板塊表現來看，以經營內房的中梁控
股較可取。集團總部在上海，但物業發展項目則以全國布局，覆蓋２３個省市，而長三角及中西
部地區分別佔集團土儲的４５％及３１％。今年３月底止土地儲備３８８６萬平方米。

＊中梁控股獨特開發流程，加速周轉營運＊

　　集團在業務發展策略上是以中小規模土地項目主，並採用標準化及精細的開發流程，以加速
資產周轉營運，這與大多數內房以大規模地塊發展的策略有所不同。另一方面，集團的項目亦多
以合資模式營運，有助降低收購地塊的成本。
　　集團２０１８年經計及合營及聯營公司全部合約銷售金額突破１０００億元人民幣，為內地
首２０大內房，而今年首四個月銷售額達３７７億元人民幣。２０１８年度，集團盈利１９﹒３
１億元人民幣，較上年度增長２﹒８倍；毛利率２２﹒９％，增加２﹒５個百分點；淨負債率
５８﹒１％。
　　中梁今次招股價５﹒２元至６﹒６８元，集資２７﹒５６億元至３５﹒４億元，主要作用物
業項目的建築成本及償還現有信託貸款。以下限訂價計算，相當於其每股資產淨值的３﹒３倍，
有吸引力。《鼎成證券投資策略總監　熊麗萍》

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