《鍾之日記》習特周六見，貿戰吹暖風

《鍾之日記》６月２７日，香港天氣：熱。香江魚缸：升。祖國股市：升。



２０國集團峰會明日（２８日）起一連兩日在日本大阪舉行，中國國家主席習近平、美國總

統特朗普已啟程前往，市場聚焦的「習特會」將在香港時間周六（２９日）上午１０：３０舉行

。

「習特會」即將成事，而特朗普在前往日本前表示，有可能與習近平達成貿易協議，但若兩

國仍存在分歧，他準備對所有剩餘的中國進口商品徵收關稅，不過關稅稅率可能是１０％，而非

原先提議的２５％。美國財長勞欽則吹暖風，稱中美距離貿易協議僅差１０％。

而習特會面之前，特朗普將會先與澳洲、日本、德國、印度等７個國家的領袖會面。



＊港股以全日最高位收市＊



市場又傳中美兩國元首同意在峰會舉行之前，就貿易摩擦問題宣布暫時休戰，美國暫停對餘

下３０００億美元中國商品加徵關稅，但就不會共同發表聯合聲明。貿戰吹暖風，恆指今早高開

１３０點，Ａ股造好帶動，匯豐（００００５）、友邦（０１２９９）為首的重磅藍籌抽上全日

高位，推動恆指在６月期指結算日大升，港股以全日最高位收市，升３９９點或１﹒４２％，報

２８６２１點，重上５０天線（約２８３４７點）及１００天線（約２８５６９點）。

美國科技股反彈，帶動本港手機相關股均造好，舜宇光學（０２３８２）升４％，位居藍籌

升幅之首，瑞聲科技（０２０１８）揚２﹒９１％。

中興通訊（００７６３）宣布，其５Ｇ晶片已經發展到第三代，並將在下半年發布，股價急

飆６％。消息亦帶動相關５Ｇ概念股及中資電訊股受追捧，中聯通（００７６２）上升１％，京

信通信（０２３４２）漲２﹒２９％，鐵塔（００７８８）亦升１﹒５％。



＊Ａ場三千得復失＊



祖國股市經歷兩連跌後今早高開，盤中券商、保險、釀酒等權重板塊升勢居前，助滬綜指一

度回到三千關，惟該位置見阻力，午後升幅逐步收縮再失三千，尾盤升幅稍微擴大，最終全日升

０﹒６９％，報２９９６﹒７９點，深成指全日升１﹒２８％。

人行雖然連續第四日暫停逆回購，但今日開展央行票據互換工具（ＣＢＳ）操作２５億元

人民幣，該操作不涉及基礎貨幣吞吐，對銀行體系流動性影響中性。Ａ場終結兩日疲軟，兩市全

日成交額返回４７５８億元人民幣，按日大增２１﹒５％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入Ａ股３８﹒３９億人幣，結束連續三日淨

賣出。

因七一回歸假期，陸股通明天起暫停交易，７月２日重開。６月外資淨買入４２６億元人民

幣Ａ股，為３個月來首個月度淨買入。



＊內銀反彈，傳人行禁銀行下調個人按揭貸款利率＊



國務院常務會議確定進一步降低小微企業融資實際利率的措施，包括完善商業銀行貸款市場

報價利率機制，更好發揮貸款市場報價利率在實際利率形成中的引導作用，推動銀行降低貸款附

加費用，確保小微企業融資成本下降。

市傳人民銀行口頭指導國有大型、股份制等商業銀行，要求以利率手段來調控房貸規模，不

可再進一步下調個人按揭貸款利率。

連日承壓的內銀股反彈，招商銀行（０３９６８）升最多，收升１﹒９４％，董事長李建紅

在股東大會上表示，美國涉訴問題比較敏感，要做最壞的準備，爭取最好的結果。

建設銀行（００９３９）升１﹒６７％、工行（０１３９８）升１﹒４３％，中國銀行

（０３９８８）、中信銀行（００９９８）齊升１％。



＊中信建投ＡＨ兩邊走，官媒發文穩定軍心＊



中信建投（０６０６６）日前宣布，中信証券（０６０３０）日前計劃悉售其持有的Ａ股（

滬：６０１０６６），該等股份佔中信建投總股本比例５﹒５８％，消息震撼市場，亦令中信建

投Ａ股昨日（２６日）錄得上市以來首個一字跌停。盡管有內媒引述中信建投有關人士指，公司

第三大股東中信股份（００２６７）表示支持中信建投發展的戰略不變，但中信建投Ａ股今日仍

跌７﹒４％，報２２﹒０７元人民幣，Ｈ股方面則回升１﹒９％，報５﹒７１港元。

另外，內媒又報道，早在２０１１年，中信建投的黨組織關系便劃歸中信集團黨委管理，所

以今次信証清倉不代表中信「分家」。

有市場擔憂消息將令Ａ場券商積聚的高估值泡沫爆發，惟官媒引述大型券商分析師意見指，

中信証券減持中信建投是一件非常符合商業邏輯的事情，作為一種財務投資，信証現在減持中信

建投最符合其商業利益。信証全日升４﹒５％，華泰六八八六（０６８８６）升３﹒４％，中國

銀河（０６８８１）升３﹒１％，海通證券（０６８３７）揚２﹒８％，招商證券

（０６０９９）升１﹒９％。





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