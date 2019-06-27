《投資心得－潘鐵珊》廣汽積極開發新產品，新能源汽車為增長亮點

《投資心得》廣汽（０２２３８）（滬：６０１２３８）今年首五個月累計實現銷量

８１﹒１萬輛，其中，廣汽本田實現銷量３２﹒３萬輛，同比增長１８﹒２８％；廣汽豐田實現

銷量２５﹒６萬輛，同比增長２５﹒１２％。集團加大營銷力度，積極開發新產品。

廣汽移動出行項目在六月上線試運行，廣汽新能源的智能生態工廠於去年１２月竣工，

２０１９年上海車展發布的智能豪華超跑純電ＳＵＶ Ａｉｏｎ ＬＸ車型將於九月底上市，相

信可以帶動集團的銷售收入。新能源汽車仍能繼續有高速增長，故值得留意。集團於去年度推出

了全新ＧＳ５、ＧＭ６等九款新車型量產，先後新增推出多功能車ＧＭ８及ＧＳ５全新換代，在

高端汽車市場成功布局。



＊國家促進汽車消費，取消限制政策＊



國家促進汽車消費，發改委印發《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案

（２０１９－２０２０年）》，建議地方政府不應對新能源汽車施加限制，並取消正在實施的限

制政策，同時嚴禁引入新車限購措施，以支持乘用車發展。預計乘用車的銷量會隨著經濟穩定而

逐步恢復。

集團將在未來聚焦電池、電機、電控，合稱「三電」，以及智能網聯核心技術的開發，布局

全球研發網，推進國際化戰略。繼矽谷研發中心後於今年上半年新設立洛杉磯前瞻設計中心及底

特律研發中心。集團與多個大牌如騰訊、華為、科大訊飛、蔚來等廣泛建立戰略合作關係，希望

在將來創新研發上領先同業。廣汽在傳統汽車產銷以至其他方面表現均近年最佳，期待在將來業

績能進一步向好。可考慮於現價買入Ｈ股，上望９元，跌穿７﹒１元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，筆者客戶持有相關股份）（

本欄逢周四刊出）

