【Ａ場股王】茅台盤中突破千元大關，成Ａ股史上第三隻千元股

《經濟通通訊社記者楊英傑２７日報道》Ａ股股王貴州茅台（滬：６００５１９）於今早

１０：２１股價升上１００１元（人民幣．下同），股價破頂之餘，更成為Ａ股史上第三隻千元

股，而對上一隻千元股，則要數到２７年前。

茅台破頂後出現阻力，升幅現收縮至１﹒５％，報９９４﹒９９元。

其他酒股同受提振，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升５﹒４％，瀘州老窖

（深：０００５６８）漲４﹒８％，口子窖（滬：６０３５８９）升３﹒６％，五糧液

（深：０００８５８）升２﹒９％。



＊元祖股王飛樂股份，股價曾高達３５５０元人幣＊



有讀者可能會疑惑，茅台王國如此強勁，但竟然有上市公司更早成為千元股？Ａ股歷史上股

價曾經突破千元的，還有真空電子及飛樂股份，真空電子在１９９２年５月２５日創下最高價

２５８７﹒５元，而飛樂股份則在同日達到３５５０元的天價水平，相信就算是茅台都難以逾越

。

這兩家公司規模不大，如今亦鮮為人知，但之所以能夠創下如此輝煌的成績，要歸功於歷史

原因。上海證券交易所於１９９０年１２月開始營業，真空電子及飛樂股份是最早在上交所上市

的股票，聯同其他六股被統稱為「老八股」。

上證指數開通首兩年，便從１００點基點升到了７８０點，升幅達到６﹒８倍，可見當時投

資者對新成立股票市場的憧憬。不過當時上市公司少之又少，投資者缺乏選擇，但充滿對經濟改

革的熱情，導致「老八股」被不斷追買，股價被捧高至完全不合理的地步。

如今真空電子被改名做雲賽智聯（滬：６００６０２），上日收市價只有７﹒６５元；至於

元祖股王飛樂股份已改名做中安消（滬：６００６５４），去年出現債務違約事件，如今已被實

施退市風險警示，截至上日收盤，股價只剩１﹒８元。

