《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》北京市２６日發出通知，即日取消對純電
動汽車的市級財政補助，有效期至２０２０年１２月３１日。
通知稱，取消對純電動汽車的市級財政補助。燃料電池汽車按照中央與地方１：０﹒５比例
安排市級財政補助。如中央政策調整，北京市相應政策按照中央政策另行制定。
27/06/2019 08:46
【駐京專電】北京取消純電動汽車市級財政補助
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》北京市２６日發出通知，即日取消對純電
動汽車的市級財政補助，有效期至２０２０年１２月３１日。
通知稱，取消對純電動汽車的市級財政補助。燃料電池汽車按照中央與地方１：０﹒５比例
安排市級財政補助。如中央政策調整，北京市相應政策按照中央政策另行制定。
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