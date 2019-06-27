【駐京專電】北京取消純電動汽車市級財政補助

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》北京市２６日發出通知，即日取消對純電

動汽車的市級財政補助，有效期至２０２０年１２月３１日。

通知稱，取消對純電動汽車的市級財政補助。燃料電池汽車按照中央與地方１：０﹒５比例

安排市級財政補助。如中央政策調整，北京市相應政策按照中央政策另行制定。

