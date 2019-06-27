【國務會議】李克強：確保小微企業融資實際利率進一步降低

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院總理李克強２６日主持召開國務院

常務會議，確定進一步降低小微企業融資實際利率，開展深化民營和小微企業金融服務綜合改革

試點；部署支持擴大知識產權質押融資和製造業信貸投放，促進創新和實體經濟發展；擴大高職

院校獎助學金覆蓋面、提高補助標準並設立中等職業教育國家獎學金。

會議指出，一段時間以來各方面多措並舉，小微企業融資成本有所下降。下一步，要堅持實

施穩健的貨幣政策，保持鬆緊適度，並根據國際國內形勢變化適時預調微調，保持流動性合理充

裕，確保小微企業貸款實際利率進一步降低。



＊今年小微企金融債券規模力爭１８００億元以上＊



一是深化利率市場化改革，完善商業銀行貸款市場報價利率機制，更好發揮貸款市場報價利

率在實際利率形成中的引導作用，推動銀行降低貸款附加費用，確保小微企業融資成本下降。

二是支持中小微企業通過債券、票據等融資。完善商業銀行服務小微企業監管考核辦法，提

高銀行對小微企業貸款能力。今年金融機構發行小微企業金融債券規模要大幅超過去年，力爭達

到１８００億元以上。

三是實施好小微企業融資擔保降費獎補政策，發揮國家融資擔保基金作用，降低再擔保費率

，引導擔保收費標準進一步降低。

會議還決定，中央財政採取以獎代補方式，支持部分城市開展為期３年的深化民營和小微企

業金融服務綜合改革試點，在擴大民營和小微企業融資規模、提高便利度、降低融資成本、完善

風險補償機制、金融服務創新等方面進行探索，引導更多金融資源支小助微。



＊確保今年製造業全部貸款餘額明顯高於上年＊



為支持創新發展、強化知識產權保護利用、促進擴大就業，會議要求，支持擴大知識產權質

押融資，以拓寬企業特別是民營小微企業、「雙創」企業獲得貸款渠道，推動緩解融資難。引導

銀行對知識產權質押貸款單列信貸計劃和專項考核激勵，不良率高於各項貸款不良率３個百分點

以內的，可不作為監管和考核扣分因素；探索打包組合質押，拓寬質押物範圍和處置途徑。會議

同時要求，要調整優化貸款結構，引導加大製造業、服務業信貸投放。鼓勵大型銀行完善貸款考

核機制、設置專項獎勵，確保今年製造業全部貸款、中長期貸款和信用貸款的餘額均明顯高於上

年。



＊高職院校國家獎學金獎勵名額由５０００人增至１﹒５萬人＊



為促進人力資源素質提升、培養更多技能人才，會議決定，結合高職擴招，從今年開始，對

高職院校國家獎學金獎勵名額由５０００人增至１﹒５萬人；國家勵志獎學金覆蓋面提高至

３﹒３％；國家助學金覆蓋範圍擴大至２３﹒７％，平均補助標準從每生每年３０００元提高至

３３００元，並同步提高本科院校學生補助標準。同時，設立中職教育國家獎學金，按每生每年

６０００元標準，從今年起每年獎勵２萬人。上述政策對包括公辦、民辦在內的各類職業院校一

視同仁。

