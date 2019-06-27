【駐京專電】財政部：確保更大規模減稅降費落實到位

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》１全國人大常委會２６日舉行全體會議。

財政部部長劉昆作了關於２０１８年中央決算的報告指出，下一步將重點做好五項工作：一是確

保更大規模減稅降費落實到位；二是加強重點領域支出保障；三是提高預算執行能力和水平；四

是推進落實重點改革任務；五是持續深入整改審計查出問題。

２０１８年中央決算情況總體較好。中央一般公共預算收入８﹒５４萬億元（人民幣．下同

），為預算的１００﹒１％。加上從中央預算穩定調節基金以及中央政府性基金預算、中央國有

資本經營預算調入２４５３億元，收入總量為８﹒７９萬億元。中央一般公共預算支出１０﹒２

４萬億元，完成預算的９９﹒１％。加上補充中央預算穩定調節基金１０２０﹒９９億元，支出

總量為１０﹒３４萬億元。收支總量相抵，中央財政赤字１﹒５５萬億元，與預算持平。

此外，審計署審計長胡澤君作了關於２０１８年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作

報告。逐項報告了中央財政管理審計情況、中央部門預算執行審計情況、重點專項資金和項目審

計情況、推動打好三大攻堅戰相關審計情況、重大政策措施落實跟蹤審計情況、金融和企業審計

情況以及審計移送的違紀違法問題線索情況。報告提出審計建議：持續深化供給側結構性改革，

推動積極財政政策加力提效，全力打好三大攻堅戰，嚴格落實關於為基層減負的有關要求。

