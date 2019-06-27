【駐京專電】國家稅務總局：首５月新增減稅降費累計８９３０億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國家稅務總局最新數據顯示，今年１－５

月，全國累計新增減稅降費８９３０億元（人民幣．下同），其中新增減稅８１６８億元，新增

社保費降費７６２億元，深化增值稅改革、個稅改革等一系列減稅降費政策集中發力，有效促進

經濟高質量發展。

１至５月新增減稅主要由三部分構成：一是２０１９年新出台減稅政策新增減稅３５１１億

元，包括深化增值稅改革新增減稅２２１８億元，小微企業普惠性政策和個人所得稅專項附加扣

除政策新增減稅９１７億元；二是２０１８年實施２０１９年翹尾減稅政策新增減稅４６０４億

元；三是２０１８年到期後２０１９年延續實施減稅政策新增減稅５３億元。

深化增值稅改革自４月實施，今年４至５月實現整體淨減稅２２１８億元，所有行業均實現

減稅。其中，製造業減稅效果明顯，４至５月實現淨減稅９７０億元，居所有行業首位；批發零

售業實現淨減稅８０８億元。



＊前５個月小微企業普惠性政策新增減稅６６８億元＊



數據顯示，今年前５個月，小微企業普惠性政策新增減稅６６８億元，個體工商戶和民營企

業是最大受益群體，佔全部減稅額的８３﹒４％。

個人所得稅改革受惠面持續擴大。今年１－５月，個人所得稅改革新增減稅２５９４億元，

累計有１﹒０９億人的工薪所得無需再繳納個人所得稅。

２０１８年國家出台了多項鼓勵科技創新的企業所得稅優惠政策，其減稅情況在今年５月企

業所得稅年度匯算清繳時較集中體現。其中，提高研究開發費用稅前加計扣除比例政策新增減稅

８７８億元，有力促進了製造業加快轉型升級和創新驅動發展戰略的實施。

