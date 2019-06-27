《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上交所２６日公布科創板股票上市委員會
第１０次審議會議結果，瀚川智能和鉑力特同日過會。至此，科創板過會企業數量已經達到２５
家，過會率仍然保持１００％。
瀚川智能主要從事汽車電子、醫療健康、新能源電池等行業智能製造裝備的研發、設計、生
產、銷售及服務。
鉑力特是一家專注於工業級３Ｄ打印的高新技術企業，業務涵蓋金屬３Ｄ打印設備的研發及
生產、金屬３Ｄ打印定制化產品服務、金屬３Ｄ打印原材料的研發及生產、金屬３Ｄ打印工藝設
計開發及相關技術服務。
27/06/2019 08:52
【科創板】瀚川智能和鉑力特過會
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上交所２６日公布科創板股票上市委員會
第１０次審議會議結果，瀚川智能和鉑力特同日過會。至此，科創板過會企業數量已經達到２５
家，過會率仍然保持１００％。
瀚川智能主要從事汽車電子、醫療健康、新能源電池等行業智能製造裝備的研發、設計、生
產、銷售及服務。
鉑力特是一家專注於工業級３Ｄ打印的高新技術企業，業務涵蓋金屬３Ｄ打印設備的研發及
生產、金屬３Ｄ打印定制化產品服務、金屬３Ｄ打印原材料的研發及生產、金屬３Ｄ打印工藝設
計開發及相關技術服務。
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