【科創板】瀚川智能和鉑力特過會

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上交所２６日公布科創板股票上市委員會

第１０次審議會議結果，瀚川智能和鉑力特同日過會。至此，科創板過會企業數量已經達到２５

家，過會率仍然保持１００％。

瀚川智能主要從事汽車電子、醫療健康、新能源電池等行業智能製造裝備的研發、設計、生

產、銷售及服務。

鉑力特是一家專注於工業級３Ｄ打印的高新技術企業，業務涵蓋金屬３Ｄ打印設備的研發及

生產、金屬３Ｄ打印定制化產品服務、金屬３Ｄ打印原材料的研發及生產、金屬３Ｄ打印工藝設

計開發及相關技術服務。

