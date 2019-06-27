《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海自貿區外匯管理邁出重大一步。浦發
銀行日前在上海自貿區上線自貿帳戶網銀實時結售匯功能，並實現無理由結售匯，不再需要企業
提供營業執照、付款合同等一堆材料進行審核，助力企業鎖定匯率風險，資金匯兌更加自由、便
利、及時。
上海正在爭取更有力度的開放突破舉措和更大程度的風險壓力測試，探索先行跨境資金自由
收付。目前，上海各家銀行從金融跨境產品、服務等多方面已經著手準備，應對將來更開放的格
局。
27/06/2019 09:47
【駐滬專電】上海自貿區實現無理由兌換，資金自由匯兌向前邁步
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海自貿區外匯管理邁出重大一步。浦發
銀行日前在上海自貿區上線自貿帳戶網銀實時結售匯功能，並實現無理由結售匯，不再需要企業
提供營業執照、付款合同等一堆材料進行審核，助力企業鎖定匯率風險，資金匯兌更加自由、便
利、及時。
上海正在爭取更有力度的開放突破舉措和更大程度的風險壓力測試，探索先行跨境資金自由
收付。目前，上海各家銀行從金融跨境產品、服務等多方面已經著手準備，應對將來更開放的格
局。
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