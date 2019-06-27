《思前想後－郭思治》港股欠再升條件，能否緊扣二萬八關影響後市

《思前想後》「五窮」已見應驗，但六月卻不「絕」，因月內恆指暫是由４日之低位

２６６７１點持續升至２４日之高位２８６３４，即月內累積之升幅達１９６３點，論升幅確遠

超預期，而恆指繼成功重越１０天、２０天及２５０天線後，更曾兩度於日中重越５０天及

１００天線，只是由於交投較疏落，故在動力未配合，升勢未能持續。從技術上看，大市該已擺

脫早前續尋底之弱態，惟直到目前一刻止計，大市自４日低位２６６７１點開始之回升，技術上

暫只屬急跌後之正常反彈而已，看情況似乎仍欠作進一步推升之條件，或者，只要恆指能續緊扣

著２８０００點水平，形態上該有利７月份之發展。



＊恆指６月１９日上升裂口需回補＊



有一點需指出，６月１９日大市之大幅高開，技術上遺留下一大型上升裂口，介乎

２７５８４點至２８０２２點，闊４３８點，此上升裂口於２６日早市曾稍作回補至２７９８５

點，但仍有４０１點之上升裂口有待回補，經驗告訴我們，由於此上升裂口是位於２８０００點

左右，對短期後市而言確會做成困擾，換言之，一日恆指仍未能完全回補此上升裂口，始終會是

短期大市之後患，由於２６日是即月期指轉倉之高峰日，而２７日則是即月期指結算日，故在好

倉大戶把關下，估計大市即使略作回調，但跌幅亦會有限，因好倉大戶既已手執主導權，相信定

不會輕易放手，到２８日（本周五）便是６月最後一個交易日，即為半年結，估計一眾基金經理

該會有適量維穩部署，故同樣該不會出現較明顯之跌幅，但到７月份則需留意，因假如７月大市

欲維持先低後高之形態，大市於上旬時份可能會先略作回調，因先低自然有利於後高，故６月

１９日所遺留下之上升裂口，可能會在此時才續作回補。



＊投資者宜有耐性，待低分注入市＊



再者，大市５月６日急挫，技術上遺留下一中型下降裂口，介乎２９６７８點至２９４８０

點，闊１９８點，此下降裂口出現在３００００點之關前，技術上該為首個上衝之阻力，亦即是

說，大市如欲再上試３００００點大關，必需先完全回補此下降裂口，當然，以目前之氣氛及動

力計，技術上該不易做到，亦可由此推算到，一日大市之交投仍續處偏疏時，大市該難見重大突

破，故期間任何形式之抽升，均可能只屬「有波幅而無升幅，有反彈而無大升」之上落市而已，

故任何中短線之部署除不能過急外，最後仍是稍抱耐性，待恆指回調到較低處時才分注入市。

直到目前一刻止計，本年大市暫是由１月３日之低位２４８９６點升至４月１５日之高位

３０２８０點，即年內之波幅暫為５３８４點，而形態則屬先低而後高。從走勢上看，在本年餘

下之交易日，只要恆指不會再低於２４８９６點，理論上大市於第三季或第四季仍可再候機上試

或上破３０２８０點，因以５３８４點之波幅計該不能滿足今年之要求，故只要先低後高之形態

不變，年內仍該有更高之指數出現。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》

（本欄逢周四刊出）

