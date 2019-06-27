【Ｇ２０】特朗普與習近平２９日當地時間１１：３０在大阪會晤

《經濟通通訊社２７日專訊》據《新華社》報道，中國國家主席習近平６月２７日啟程赴日

本大阪，出席二十國集團（Ｇ２０）領導人第十四次峰會。

據外電報道，預計美國總統特朗普與習近平將在當地時間６月２９日１１：３０在大阪會晤

，此次會談可能會重啟世界最大的兩個經濟體之間陷入僵局的貿易談判。

特朗普出發前還提出，雙方可能會達成協議，但他可能對價值３０００億美元的中國進口商

品清單中的商品徵收１０％的關稅，而非原先提議的２５％。（ｃａ）

