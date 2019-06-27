《經濟通通訊社２７日專訊》據《新華社》報道，中國國家主席習近平６月２７日啟程赴日
本大阪，出席二十國集團（Ｇ２０）領導人第十四次峰會。
據外電報道，預計美國總統特朗普與習近平將在當地時間６月２９日１１：３０在大阪會晤
，此次會談可能會重啟世界最大的兩個經濟體之間陷入僵局的貿易談判。
特朗普出發前還提出，雙方可能會達成協議，但他可能對價值３０００億美元的中國進口商
品清單中的商品徵收１０％的關稅，而非原先提議的２５％。（ｃａ）
27/06/2019 09:07
【Ｇ２０】特朗普與習近平２９日當地時間１１：３０在大阪會晤
《經濟通通訊社２７日專訊》據《新華社》報道，中國國家主席習近平６月２７日啟程赴日
本大阪，出席二十國集團（Ｇ２０）領導人第十四次峰會。
據外電報道，預計美國總統特朗普與習近平將在當地時間６月２９日１１：３０在大阪會晤
，此次會談可能會重啟世界最大的兩個經濟體之間陷入僵局的貿易談判。
特朗普出發前還提出，雙方可能會達成協議，但他可能對價值３０００億美元的中國進口商
品清單中的商品徵收１０％的關稅，而非原先提議的２５％。（ｃａ）
|中國故事27/06/2019
地方白酒龍頭 古井貢酒甘香味醇
|專訪27/06/2019
David Webb：沽空林鄭 香港成中美磨心
|國際動態27/06/2019
偷渡美國悲歌 薩爾瓦多父女溺斃
|生財有道26/06/2019
【延期年金】有得扣稅但追不到通脹？一個指標讓你比較回報！
|生財有道26/06/2019
【延期年金】專家仍認同投資價值 優質公司非保證回報有機會達標
|中國故事26/06/2019
【華為之道三之二】15年備胎一夜轉正 預見危機須「革自己命」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰