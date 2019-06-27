【聚焦數據】統計局：５月工業利潤同比增１﹒１％，增速由負轉正

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，５月份，全國規模以上工業企業利潤總額同

比增長１﹒１％，增速由負轉正（４月為同比下降３﹒７％）。５月，規模以上工業企業營業收

入同比增長５﹒０％，銷售增長明顯加快。首５月，規模以上工業企業利潤同比下降２﹒３％，

降幅比１－４月收窄１﹒１個百分點。

今年首５月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額７３４２﹒３億元（人民幣

．下同），同比下降９﹒７％；股份制企業實現利潤總額１６９９３﹒１億元，增０﹒４％；外

商及港澳台商投資企業實現利潤總額５７７５﹒８億元，下降８﹒３％；私營企業實現利潤總額

６０７２﹒７億元，增長６﹒６％。

１－５月，採礦業實現利潤總額２３１１﹒２億元，同比增長４﹒７％；製造業實現利潤總

額１９５１９﹒４億元，下降４﹒１％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額

１９５９﹒６億元，增長９﹒６％。在４１個工業大類行業中，２６個行業利潤總額同比增加，

１５個行業減少。



＊５月末資產負債率降至５６﹒８％＊



首５月，規模以上工業企業實現營業收入４１﹒６１萬億元，同比增長５﹒１％；發生營業

成本３５﹒１０萬億元，增長５﹒４％；營業收入利潤率為５﹒７２％，同比降低０﹒４３個百

分點。

５月末，規模以上工業企業資產總計１１３﹒３５萬億元，同比增長６﹒３％；負債合計

６４﹒３９萬億元，增長５﹒３％；所有者權益合計４８﹒９６萬億元，增長７﹒７％；資產負

債率為５６﹒８％，同比降低０﹒６個百分點。

５月末，規模以上工業企業應收票據及應收帳款１６﹒３萬億元，同比增長４﹒５％；產成

品存貨４１９４４﹒９億元，增長４﹒１％。（ｃａ）

