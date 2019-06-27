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即市新聞

27/06/2019 10:41

【數據解讀】統計局：５月銷售增長加快，電子等行業利潤好轉

　　《經濟通通訊社２７日專訊》５月份全國規模以上工業企業利潤總額同比增長１﹒１％，增
速由負轉正，５月規模以上工業企業營業收入同比增長５％，４月份為下降０﹒７％。國家統計
局工業司高級統計師朱虹解讀指，５月銷售增長加快，部分行業利潤好轉，費用增速放緩，利潤
增速由負轉正　。
　　朱虹指，５月，受新產品上市帶動產銷回升以及同期基數較低影響，電子行業利潤同比降６
﹒６％，降幅比４月份大幅收窄２４﹒４個百分點；受市場需求回暖影響，電氣機械行業利潤增
長１９﹒７％，增速比４月份加快１８個百分點，通用設備、專用設備行業利潤分別增長
７﹒９％和１７﹒３％，４月分別為下降１４﹒１％和１２﹒０％；受煤炭價格回升影響，煤炭
開採行業利潤增長２０﹒３％，４月份為下降１３﹒２％。上述５個行業合計影響全部規模以上
工業企業利潤增速比４月份回升６個百分點。
　　５月份，規模以上高技術製造業、戰略性新興產業利潤同比分別增長６﹒２％、６﹒７％，
增速分別比全部規上工業高５﹒１、５﹒６個百分點，４月分別為下降１５﹒１％、８﹒４％。
　　５月末，規模以上工業企業人均營業收入為１３２﹒８萬元，同比增加１１﹒１萬元。人均
產出效率有所提高。產成品存貨周轉有所加快。而且槓桿率繼續降低。５月末，規模以上工業企
業資產負債率為５６﹒８％，同比降低０﹒６個百分點。（ｃａ）

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