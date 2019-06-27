【京城近觀】傳統健身房陷困境，互聯網新型健身房尋出路

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》「５０００元辦了張年卡，才用了三次，

健身房就倒了。」健身連鎖店－－浩沙繼去年南京４家分店同時結業，北京地區多家浩沙健身的

分店已關閉或轉讓，浩沙集團董事長施洪流被法院列為失信被執行人，傳聞已經跑路。浩沙健身

是傳統老牌綜合健身房代表，曾經全國門店數量排名前五。１９９９年成立至今已有２０年歷史

，是內地最早的健身品牌之一，母公司浩沙國際（２２００）是一家港股上市公司，目前正在停

牌。



＊傳統健身房陷困境，經營模式或需突破＊



２０１６年率先將大型健身會所概念引入亞洲的ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ（加州健身）香港總

部陷入財務危機，兩名高層被捕，北京分公司跟著倒閉。而在倒閉之前，聽到有關於它最多的新

聞，是強行拉客簽約的醜聞，以及被強逼簽約的客戶如何維權。有媒體估算，加州健身香港店當

時擁有會員多達１０萬人，涉及金額逾億。這次事件為健身行業敲響了警號，傳統健身房的經營

模式是不是出了問題？

健身房天天在街上搞活動辦會員卡，「健身游泳了解一下」耳熟能詳的程度不亞於「我在創

業，能幫忙掃二維碼關注嗎？」健身房會員卡，從３０００、４０００、５０００至６０００元

的都有，價格相差好幾倍，只有在特定時間才會打折，最近經常外出吃飯胖了不少，穿衣服也不

好看，要不要辦張卡呢？

小記有不少朋友都是間歇性發憤圖強，一開始熱情洋溢的辦了卡，雞血沸騰的買了裝備，信

心澎湃的去跑了三天步，一練好幾個小時，練的得上半身肌肉酸痛，跑步連續跑了幾天，也覺得

腿不是自己的，一歇一個星期，然後呢？就沒有然後了。

這還是比較普通的情況，花出去的錢，只要能把卡轉手出去，也沒有太大損失，如果遇上上

文所說，健身房直接倒閉了，那就比較可憐。觀察一家健身房是否盈利最直觀的就是看器材，買

健身卡一定要在傍晚六七點的高峰時期去看，如果十幾台跑步機有一半或者更多不能用，下班時

間的高峰期只能靠搶，器材沒有打掃衛生的阿姨擦拭，那麼這家健身房的經營肯定出問題，不要

輕易大砸金錢了。



＊重視賣課和銷售會籍，忽視服務本身＊



說到這裡，我們一起來探討一下傳統健身房背後的商業邏輯－－預付模式。目前傳統健身房

多採用「年卡、半年卡、季卡＋私教」的模式，簡單來說就是讓會員買會員卡的年份愈長愈好。

之前甚至聽說威爾士健身房推出過終身會員卡，以及私教課買的愈多愈好。

不時會出現這種情況：當你在跑步機上跑步的時候，有健身教練過來尬聊，目的是為了賣私

教課，一節課３００元起，一般２０節或３０節課，費用６０００元或９０００元，對於不想買

課或沒錢買客的學員來說，想起這種事尷尬癌都犯了，有些教練為了達到賣課目的，還會批評你

的身材和體態不好，真是想想都不高興，讓學員不想再去健身房，健身的積極性也大降。

通過大量的會員預付，為健身房創造現金流，然後進一步擴張。健身房需要不斷的吸納新會

員收取會費，以達到擴張目的，並不會考慮那麼多的會員會否讓健身房飽和，因為許多開健身房

的老闆，賭的是健身小白一時頭腦發熱辦卡買課，衝動消費之後，堅持鍛鍊不到一個星期就放棄

，健身房的會費就等於白賺。因此很多健身房更重視的是教練銷售私教課的能力，而不是提供良

好的服務，幫助會員養成長期健身、健康飲食和生活習慣。



＊互聯網新型健身房崛起，主打提升用戶體驗＊



在互聯網時代，針對傳統健身房弊端的新型健身房也隨著出現了。超級猩猩

（ｓｕｐｅｒｍｏｎｋｅｙ）、ｋｅｅｐ為代表，去年和今年以來發展最快，ｋｅｅｐ的實體門

店ｋｅｅｐｌａｎｄ從去年一家拓展到今年的十幾家。這些健身房跟傳統健身房相比，有什麼不

一樣？

ｋｅｅｐｌａｎｄ和超級猩猩都是按次收費，並沒有月卡，更不用說半年卡和年卡。這也是

他們所主打的：「沒有推銷人員，提升用戶體驗。」但是，這裡沒有傳統健身房都有的大部分器

材，比如跑步機、划船機等大型設備。

Ｋｅｅｐ成立於２０１４年，總部在北京，一開始做ａｐｐ免費健身課程教學，並為用戶提

供跑步騎行，健康飲食指導等運動解決方案。去年中在線下開了第１家實體店，目前

ｋｅｅｐｌａｎｄ分店已經開到上海。在上課方面，ｋｅｅｐｌａｎｄ只有十幾人一節的團操課

，沒有１對１的私教課，費用主要有７９元和９９元兩個種類，有瑜伽、舞蹈、戰繩、拳擊等熱

門健身課程。顧客使用ａｐｐ或者微信小程序在線上約課，到店之後掃碼簽到，大部分門店有前

台接待，前台也負責上課後給學員拍照。

超級猩猩同樣在２０１４年成立最早在深圳打造集裝箱式的２４小時健身艙，２０１５年開

始轉型，主打團操課，採用單次付費模式，除了深圳，超級猩猩在廣州、成都、北京都有分店。

目前超級猩猩正在探索發展私教課，但北京的超級猩猩是還有私教課。和ｋｅｅｐ類似，用戶約

課同樣在線上，但只有微信小程序，沒有ａｐｐ。價格方面單次團操課６９元、８９元、１２９

元等均有。和ｋｅｅｐ不一樣的是超級猩猩沒有前台工作人員，但有礦泉水等飲料可以掃碼自行

購買。

傳統健身房的私教課一節３００元起，新型的互聯網健身房的團操課，幾十至１００多元，

明顯價格優惠的多。對於健身小白來說，十幾個人一起上課，相比１對１跟教練上課，樂趣更大

，也更容易堅持下來。但是對於健身老手來說，團操課的針對性較弱，也沒有專業的健身器材，

兩者可說均有利有弊。互聯網時代下，獨角獸異軍突起又瞬間泯滅的例子，近幾年屢見不鮮，互

聯網新型健身房未來會有出路嗎？

