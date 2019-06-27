《經濟通通訊社２７日專訊》內地７月１日起車購稅法正式施行，一些汽車經銷商為了刺激
汽車銷售宣稱，新法實施後１０萬元（人民幣．下同）新車車購稅將從８６００元漲到１萬元。
一些銷售商甚至說車購稅稅率從８﹒５％漲到１０％。
不過，國家稅務總局武漢市稅務局第二分局相關負責人澄清指，車購稅法實施後車購稅的稅
率和計算方式並沒有實質性的變化，更不會導致購置稅上漲。多交車購稅的說法純屬誤導，各位
購車人不要被謠言忽悠。（ｃａ）
27/06/2019 14:01
【減稅降費】傳７月１日車購稅法施行稅負漲，稅務局提醒勿信謠言
《經濟通通訊社２７日專訊》內地７月１日起車購稅法正式施行，一些汽車經銷商為了刺激
汽車銷售宣稱，新法實施後１０萬元（人民幣．下同）新車車購稅將從８６００元漲到１萬元。
一些銷售商甚至說車購稅稅率從８﹒５％漲到１０％。
不過，國家稅務總局武漢市稅務局第二分局相關負責人澄清指，車購稅法實施後車購稅的稅
率和計算方式並沒有實質性的變化，更不會導致購置稅上漲。多交車購稅的說法純屬誤導，各位
購車人不要被謠言忽悠。（ｃａ）
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