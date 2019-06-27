【減稅降費】傳７月１日車購稅法施行稅負漲，稅務局提醒勿信謠言

《經濟通通訊社２７日專訊》內地７月１日起車購稅法正式施行，一些汽車經銷商為了刺激

汽車銷售宣稱，新法實施後１０萬元（人民幣．下同）新車車購稅將從８６００元漲到１萬元。

一些銷售商甚至說車購稅稅率從８﹒５％漲到１０％。

不過，國家稅務總局武漢市稅務局第二分局相關負責人澄清指，車購稅法實施後車購稅的稅

率和計算方式並沒有實質性的變化，更不會導致購置稅上漲。多交車購稅的說法純屬誤導，各位

購車人不要被謠言忽悠。（ｃａ）

