《經濟通通訊社２７日專訊》外界料美國總統特朗普與中國國家主席習近平將在日本時間
２９日上午在大阪會晤。不過，特朗普表示，若在會談後仍存在分歧，他準備對所有剩餘的中國
進口商品徵收關稅，不過關稅稅率可能是１０％，而非原先提議的２５％。
中國外交部發言人耿爽對此表示，威脅加徵關稅嚇不倒中國人，因「中國人不信邪，不怕壓
，從來不吃這一套。」耿爽表示，希望美方聆聽美國國內反對貿易戰和加徵關稅的聲音，也希望
美方在Ｇ２０期間聆聽國際社會對保護主義和霸凌行徑的抵制聲音。（ｅｙ）
27/06/2019 16:00
【貿易開戰】美或於習特會後加關稅，中國外交部稱「不吃這一套」
《經濟通通訊社２７日專訊》外界料美國總統特朗普與中國國家主席習近平將在日本時間
２９日上午在大阪會晤。不過，特朗普表示，若在會談後仍存在分歧，他準備對所有剩餘的中國
進口商品徵收關稅，不過關稅稅率可能是１０％，而非原先提議的２５％。
中國外交部發言人耿爽對此表示，威脅加徵關稅嚇不倒中國人，因「中國人不信邪，不怕壓
，從來不吃這一套。」耿爽表示，希望美方聆聽美國國內反對貿易戰和加徵關稅的聲音，也希望
美方在Ｇ２０期間聆聽國際社會對保護主義和霸凌行徑的抵制聲音。（ｅｙ）
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