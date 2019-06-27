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27/06/2019 13:37

【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：５月人民幣國際支付佔比升至四個月高

　　《經濟通通訊社２７日專訊》環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）最新報告稱，５月
人民幣連續第七個月維持國際支付第五大最活躍貨幣，其份額從４月的１﹒８８％小升至
１﹒９５％，創四個月新高。
　　總體而言，人民幣支付金額相比２０１９年５月增長５﹒６９％，而同期其他所有支付貨幣
的支付總額僅增加１﹒７３％；若只按國際支付份額，排除歐元區內的支付後，人民幣５月仍然
保持第八位，份額為１﹒２５％，上月為１﹒２％。（ｗｌ）

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