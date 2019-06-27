【ＦＯＣＵＳ】小心香港陷「失治」時代

【ＦＯＣＵＳ】白宮放風稱「習特會」將於本港時間周六（２９日）上午十時半登場之際，

香港自周三（２６日）起發起的「Ｇ２０ Ｆｒｅｅ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ」系列活動聲勢日盛

。發起者無視外交部「不會允許Ｇ２０討論香港問題」的表態，不惜「落領導人面」，加上部分

示威者周四（２７日）凌晨再次圍堵警察總部，都恐觸動北京「期望香港有用、卻不節外生枝」

的大忌。

港府因硬推《逃犯條例》修訂而令管制威信一鋪清袋，且至今無人問責，固然是激發以連登

仔、新生代為主的「無領袖、全自發」式社運愈演愈烈的催化劑；但須知硬幣總有兩面，民眾抗

爭的結果可能未必是Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ，而是香港淪「失治」時代。



＊時值中美攤牌，訴諸Ｇ２０恐觸北京大忌＊



從眾籌逾６７０萬元在《紐約時報》、《讀賣新聞》等全球報章登廣告宣傳「反送中」；到

網民馬拉松式赴１９個駐港總領事館及辦事處請願，希望借國際施壓撤回修例；再到愛丁堡廣場

「Ｆｒｅｅ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ，Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ Ｎｏｗ」的集會……港府硬推修例觸

發的，不單是港人連續兩周超大規模遊行，更有前所未有的社運新嘗試。

過去兩周，「Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ」兩字成為全球媒體焦點，如今再試圖借Ｇ２０讓全世界

聽見香港人對民主、自由等普世價值的堅持，本無可厚非；但時值中美即將就「根本性問題」攤

牌的重要時點，卻可能已觸動北京「期望香港有用、卻不節外生枝」的大忌。



＊須警惕「抗爭－不穩定」循環不斷自我強化＊



周三（２６日）晚，數以萬計市民於中環愛丁堡廣場和平集會，以１０種語言宣讀詢問「香

港人值得擁有民主嗎？香港人應該享有民主自由嗎？香港現在可以落實真正民主的制度了嗎？」

的宣言，令人動容。

惟其後數千示威者再圍堵警總，甚至向警徽擲蛋、在外牆塗鴉，今早再有逾百市民響應網上

號召圍堵律政中心，都顯示示威者因港府拒絕回應撤回修例、獨立調查「６．１２」警民衝突等

訴求，期望愈受挫，愈認為自己須以更大的聲音、更多的方式來表達反對，社會必須警惕這種「

抗爭－不穩定」的循環不斷自我強化，最終結果可能未必是Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ，而是香港的「

失治」時代。

無論是上周五（２１日）圍困警總約１６小時，周一（２４日）於稅局、入境事務處的「不

合作運動」及周二（２５日）的「Ｓａｙ ｓｏｒｒｙ」行動，還是昨晚今早的圍堵警總、律政

中心示威，「遍地開花」的無序甚至暴力倘若經鏡頭持續放大，小心隨時引發民意反彈甚至逆轉

。

如同本欄１２日所寫，不論參與者的目的為何，都應勿忘「和平、理性、合法、安全」的四

原則初心，方符合自身、社會、香港的最佳利益。而對已「神隱」８日的特首而言，要盡快趁「

習特會」前拆彈及防止事態於「七一」發酵，挽回港人的信任，不拘泥於字眼而順應民意宣布「

撤回」修例，及成立由具公信力的退休資深律政專家、學者及社會賢達組成的獨立調查委員會，

調查「６．１２」警民衝突，不失為當務之急。

