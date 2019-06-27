【華為之道三之三】中美之爭根本在科教，賺超額利潤必投基礎研究

《經濟通通訊社俞瑾２７日報道》３月２６日，華為在巴黎首發的２０１９年首款旗艦機型

Ｐ３０╱Ｐ３０Ｐｒｏ，以「未來影像」及「５０倍變焦實拍月亮」驚艷全球。創辦人任正非

５月接受內媒訪問時揭秘指，「Ｐ３０的圖像不是照出來的，而是數學算出來的」。他並自爆，

華為至少有７００個數學家、８００個物理學家、１２０個化學家、６０００個基礎研究專家、

６萬個工程師。

身為可能是全球最密集優秀大腦的企業的掌舵人，他對基礎教育、中美競爭、科技趨勢有何

獨特見解？



＊數學助解「知其然及所以然」＊



採用首創ＲＹＹＢ超感光傳感器加海思麒麟９８０晶片的Ｐ３０系列，一上市即奪得相機評

測權威ＤｘＯＭａｒｋ最高分數紀錄。其出眾的夜攝能力，ＩＳＯ（感光度）高達２０４８００

。「黑科技」背後，原來來自華為數學家的努力，而一句「把手機做得比人類眼睛還好」的口號

，足見其「狂妄」。

任正非解釋，人類眼睛相當於有一億個鏡頭，而相機只有一個鏡頭。Ｐ３０攝影的原理即是

「通過一個鏡頭進來的感光點，用數學的方式分解成幾千萬個視覺鏡頭，再重新還原出來。」

數學令華為顛覆手機攝影極限，其重要性更被公司技術戰略部部長朱廣平形容為，是解決「

知其然和知其所以然」的核心，包括實驗背後的原理、實驗和理論之間有多大差別、極限在何處

等等。

任正非透露，華為５Ｇ基本專利數位列世界第一，背後亦與土耳其Ａｒｉｋａｎ教授的一篇

數學論文有關。他提及，美國Ｆ２２隱形飛機的隱形原理也是五十年代俄羅斯數學家發明的。

他曾引述一句傳言來說明自己對未來信息社會的看法－－「物理學的盡頭是數學，數學的盡

頭是哲學，哲學的盡頭是神學」，指未來的描述，也許只有神才知道。只要華為的大方向有不斷

地自我批判，不斷地自我糾偏，方向就能調整到大致正確，或許會得到神的暗示。」



＊５Ｇ基站掛牆，未來不需鐵塔＊



為何要對數學、物理學、化學等基礎教育大加投入？任正非指，根本原因在於新技術進入時

代的周期變短了。例如過去電磁理論經過五六十年才可以用於無線電；但在今天，這個過程即使

不算縮短至毫秒級，但也是極短級。「如果我們還是等著產業分工，不進入基礎研究，就有可能

落後於時代」。

他直言，開展基礎研究，才可能有超額利潤，才有錢做戰略投入，才能領導社會前進。正因

為擁有大量的基礎理論，海思包括華為才能走到現在的程度，不然就成了代工廠。

「在電子上，我們已經做出最先進的芯片ＡＲＭ ＣＰＵ、ＡＩ芯片；在光子的交換上，我

們也是世界最領先的；在量子方面，我們在跟隨，至少在研究別人的量子計算機出來後，我們怎

麼用。」

他又以５Ｇ基站舉例，指未來其大小只有２０公斤手提箱那麼大，「不需要鐵塔了，可以隨

意地裝在桿子上、掛在墻上」；此外，採用耐腐蝕材料，幾十年不會腐蝕，可以把５Ｇ裝在下水

道裏，這些都特別適合歐洲古老的城區。



＊教育如像日德，無懼美國競爭＊





那麼，基礎研究的實力何來？秘訣就是華為在全球的２６個研發能力中心，以及旗下戰略研

究院，拿著大量的錢，向全世界著名大學的著名教授「撒胡椒面」。簡而言之，與基礎研究共存

的正是基礎教育。

任正非稱，中美貿易的根本問題還是科技教育水平，「國家一定要開放才有未來，但是開放

一定自己要強身健體，強身健體的最終是要有文化素質。」「中國要踏踏實實在數學、物理、化

學、神經學、腦科學，各個方面努力去改變，才可能在這個世界上站得起來。」

他續指，教育是國家未來，如果我們的教育像日本一樣，像北歐一樣，像德國一樣，我們國

家還擔心甚麼和美國競爭的問題，今年稍微不行，明年就出來幾個優秀的人，就領著又衝上上甘

嶺了。「社會就是應該有口號－－用最優秀的人去培養更優秀的人；再窮也不能窮老師。」

除了基礎教育投入，他還提及學風改造。「其實中國五十年代也有很多原創科學家，但是現

在都是毛毛糙糙、泡沫化的學風，這種學風怎麼能奠定我們國家的基礎科研競爭力呢？」



＊人工智能未來勢創造巨大財富＊



有成千上萬的全球最強「大腦」的研發啟迪，對於現時企業、媒體、投資圈言談必及的ＡＩ

和５Ｇ，任正非又怎麼看？

早在４月，他就在題為《不懂戰略退卻的人，就不會戰略進攻》的內部講話中稱，人工智能

、車聯網、邊緣計算是華為未來的三大突破點。上周一（１７日），他再指，人類社會未來二三

十年最偉大的推動力量就是人工智能，因社會變得愈來愈復雜、火車跑得愈來愈快、網絡愈來愈

復雜，這是單體個人的智力不能駕馭的。將來有一些確定性的工作，人工智能可直接處理，把問

題攔截在邊緣；不確定性的工作上傳到中央處理後，再通過人工智能處理。

他續稱，未來人工智能對人類社會具有極大的繼承性，也會給人類未來創造極大的機會。這

個機會什甚麼樣的？我不知道，但一定會創造出巨大的財富，造福人類社會。「『終身學習』是

對一個人的激勵，對一個社會的學習就是無生命的迭代，這種迭代通過機器的學習和對算法的理

解，不斷復盤、不斷建模，總有一天，人類社會很多復雜的問題能用簡單方法理解。」

較早時他透露，華為於人工智能正在兩個方向上努力：一，大量解決管理中重復性勞動的自

動化問題，降低管理成本，避免人因重復工作而犯的低級錯誤；二，對於不確定性事情的模糊性

識別和智能化處理，希望將來８０％－９０％的故障都可以自愈。



＊談論「中國技術超西方」尚早＊





至於５Ｇ，任正非認為，不要把５Ｇ想象成海浪一樣，浪潮來了，財富來了，趕快撈，撈不

到就錯過了，強調「５Ｇ的發展一定是緩慢的」，「實際上現在人類社會對５Ｇ還沒有這麼逼切

的需要」。

他指，日本、韓國對４Ｇ的運用非常好，足夠滿足使用；但中國的４Ｇ沒有用好，實驗室可

以達到３００－４００兆的速度，足夠看８Ｋ電視，但打開手機實際只有２０兆－３０兆。他解

釋，差異的原因就在於網絡結構性不好，如果不解決這個問題，５Ｇ用起來和４Ｇ差不多。

儘管中國的５Ｇ技術領先全球，但任正非直指，「要經過五、六十年甚至一百年以後」，才

能討論「中國在技術上超過西方將是新常態」的問題。

他表示，西方無論是在初等教育還是高等教育上，都有創造性方法；中國現在只有統一的考

試方法，這讓天才很難脫穎而出。因此，中國首先要在基礎教育，特別是在中小學教育、農村教

育上向西方學習；高校學風須專注學術研究，令博士論文充滿真知灼見。

