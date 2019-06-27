【華為之道三之三】一文睇晒任正非論教育、中美、科技

《經濟通通訊社俞瑾２７日報道》有「最神秘中國企業家」之稱的任正非，過往於華為內

部的講話或文章，不時被坊間拾遺為ＭＢＡ式的管理教材。去年底「孟晚舟事件」後，他罕有接

受中外媒體訪問更頻頻刷屏，其中關於基礎教育、中美競爭、未來科技等的獨特見解引人入勝。



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●論教育



＊ 只有知識有價，才會有人才的渴求，有了人才的渴求，才會重視教育……不振興教育，是不

可能振興中華的。

－－１９９２年企業內刊發文《赴美考察散記》



＊ 用最優秀的人培養更優秀的人。

－－２０１９年１月接受內媒訪問



＊ 中國要踏踏實實在數學、物理、化學、神經學、腦科學……各方面努力去改變，我們可能在

這個世界上能站起來。

－－２０１９年５月接受內媒訪問



＊ 終身學習的問題不要停留在人的生命中的終身學習，要廣泛認識一個社會的終身學習，而且

要跨國界、跨領域的。

－－２０１９年６月與美國學者對話



●論中美競爭



＊ 美國人踏踏實實、十分專一的認真精神，精益求精的工作作風，毫無保留的學術風氣，是值

得我們學習的。

－－１９９２年企業內刊發文《赴美考察散記》



＊ 將來二三十年人類一定爆發一場巨大的革命，這個革命的恐怖性人人都看到了，特別是美國

看得最清楚……中國將來和美國競賽，唯有提高教育，沒有其他路。

－－２０１９年５月接受內媒訪問



＊ 我們僅僅是聚焦在自己的行業上，做到了現在的領先，而不是對準美國的國家水平。就我們

公司和個別企業比，我們認為已經沒有多少差距了；但就我們國家整體和美國比，差距還很大。

－－２０１９年５月接受內媒訪問



●論科技趨勢



＊ 上個世紀最重要的發明是抽水馬桶，下個世紀最偉大的發明是能夠把太平洋這麼粗的（信息

）管道做出來……數學算法要在打造管道中發揮關鍵作用，我們對基礎理論掌握愈快愈早，我們

在信息社會中佔據的領導地位就愈高。

－－２０１６年１２月法國研究所座談講話



＊ ＡＴ＆Ｔ併購時代華納的出現，就說明圖像時代已經到來。家庭信息消費也是戰略機會點，

視頻未來機會點非常大。

－－２０１６年１１月南京研究所業務匯報會講話



＊ ＶＲ的普及當然需要時間，但是ＶＲ帶來的數據流量更大，因為它是互動性的，時延要求又

高……現在一哄而上，互動性很強的做ＶＲ的有幾千萬個公司，每天都會死幾萬家公司。

－－２０１６年５月內部講話



＊ 我們面對網絡極簡和雲、ＡＩ的雙賽道……不要在基站、傳送網、接入網上增加不必要的計

算存儲，要使網絡簡化、再簡化。

－－２０１９年２月無線大會講話



＊ 不要把５Ｇ想像成海浪一樣，浪潮來了，財富來了，趕快撈，撈不到就錯過了。５Ｇ的發展

一定是緩慢的。

－－２０１９年５月接受內媒訪問



＊ 熱學將是電子工業中最尖端的科學，這方面我們的研究也是領先的，就是太抽象了。所以，

應對未來的挑戰，我們都在找路，但如果慢慢找來找去找不到，追兵也很快到了。

－－２０１９年５月接受內媒訪問



＊ 未來人工智能對人類社會具有極大的繼承性，科學家的思維和思維方式可能被繼承下來……

因為無生命可以千百年的智慧累積，成為強大的能力，我認為它會給人類未來創造極大的機會。

－－２０１９年６月與美國學者對話

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