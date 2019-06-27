【華為風波】國防部：華為是自主發展的民營企業，沒有軍方背景

《經濟通通訊社２７日專訊》有外電報道指，在過去１０年，華為員工曾與解放軍各種機構

的人員合作，開展了從人工智能到無線電通訊的至少１０項研究。在今日國防部例行記者會上，

國防部新聞發言人任國強回應表示，對於一般學術研究不做評論，但眾所周知，華為公司是一家

自主發展的民營企業，沒有所謂的軍方背景。

此前在５月底６月初新加坡舉行的香格里拉對話會上，中國國防部長魏鳳和也表示，華為是

一個民營企業，不能因為華為的老總曾經是軍人就認為和軍方有關係。（ｃａ）

