《經濟通通訊社２７日專訊》有外電報道指，在過去１０年，華為員工曾與解放軍各種機構
的人員合作，開展了從人工智能到無線電通訊的至少１０項研究。在今日國防部例行記者會上，
國防部新聞發言人任國強回應表示，對於一般學術研究不做評論，但眾所周知，華為公司是一家
自主發展的民營企業，沒有所謂的軍方背景。
此前在５月底６月初新加坡舉行的香格里拉對話會上，中國國防部長魏鳳和也表示，華為是
一個民營企業，不能因為華為的老總曾經是軍人就認為和軍方有關係。（ｃａ）
27/06/2019 17:57
【華為風波】國防部：華為是自主發展的民營企業，沒有軍方背景
《經濟通通訊社２７日專訊》有外電報道指，在過去１０年，華為員工曾與解放軍各種機構
的人員合作，開展了從人工智能到無線電通訊的至少１０項研究。在今日國防部例行記者會上，
國防部新聞發言人任國強回應表示，對於一般學術研究不做評論，但眾所周知，華為公司是一家
自主發展的民營企業，沒有所謂的軍方背景。
此前在５月底６月初新加坡舉行的香格里拉對話會上，中國國防部長魏鳳和也表示，華為是
一個民營企業，不能因為華為的老總曾經是軍人就認為和軍方有關係。（ｃａ）
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