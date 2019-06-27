《經濟通通訊社２７日專訊》據中國商務部消息，墨西哥經濟部２６日發布對中國鋁製高壓
鍋反傾銷調查初裁，決定對原產於中國的鋁製高壓鍋徵收６７﹒７２％的臨時反傾銷稅。涉案產
品墨西哥海關稅號為７６１５﹒１００１。（ｃａ）
27/06/2019 17:28
【貿易摩擦】墨西哥對中國鋁製高壓鍋反傾銷調查初裁徵稅
《經濟通通訊社２７日專訊》據中國商務部消息，墨西哥經濟部２６日發布對中國鋁製高壓
鍋反傾銷調查初裁，決定對原產於中國的鋁製高壓鍋徵收６７﹒７２％的臨時反傾銷稅。涉案產
品墨西哥海關稅號為７６１５﹒１００１。（ｃａ）
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