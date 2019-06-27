《法證攻防－麥穎儀》市場觀望中美元首會晤，恒指低開高走收陽燭

《法證攻防》中美元首會晤前，本港股市仍維持觀望氣氛。美聯儲局主席鮑威爾周二（２５

日）晚未如市場憧憬般確認下月減息，並再次強調央行獨立性，美股承壓，三大股指齊收跌。恆

指周三隨外圍低開１４０點，最低曾穿２８０００點關口，隨後反彈並轉漲。午後在２８２００

點上方窄幅橫行，收報２８２２２點，上漲３６點，惟成交金額回落至不足６５０億元。港股通

資金連續四日淨流入，周二淨流入金額回升至逾１０億元。

鐵塔（００７８８）在人工智能領域的布局又有實質性進展。集團旗下專營物聯網業務的子

公司周三揭牌成立，將提供交通、地下管道、安防等行業的信息化解決方案。此前亦有內地電信

運營商宣布將展開大規模的５Ｇ網絡基礎設施投資，市場憧憬集團的鐵塔出租業務和基站建設業

務將迎顯著增長。鐵塔股價一個月來上漲近二成，周三繼續企穩５０天移動平均線，收盤報

２﹒０５元，漲幅近１﹒５％，全日成交金額近６億元。繼續看好後市的投資者不妨留意鐵塔認

購２４６６９，行使價２﹒１元，２０２０年３月３日到期，實際槓桿４﹒２倍，引伸波幅

４１﹒１４％。

美團（０３６９０）一季度虧損與去年同期相比大幅收窄，且近日旗下外賣平台上線短視頻

廣告，市場預期這一舉措將有助於提升集團營銷服務收入。技術上看股價上周五突破前期橫行頂

部（約６２元），本周於６４元位置附近好淡爭持。周三收報６４﹒３５元，上漲近１﹒２％，

成交金額近１０億元。如看好，或可留意美團認購２８０９２，行使價６８﹒６８元，２０１９

年１０月３日到期，實際槓桿７﹒４倍，引伸波幅３９﹒８１％。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 麥穎儀》

