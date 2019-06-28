《陸言堂－陳永陸》「習特會」難一舉達成協議；中梁控股值得認購

《陸言堂》投資者似乎對中美元首在Ｇ２０峰會的會面，感到十分樂觀，除了令恆生指數穩

守在２８０００點的關口外，亦資金近日流向新興市場，而就算之前中美貿易問題一度惡化，資

金亦沒有大舉流出新興市場，只有少量資金從中國市場流出。當然，如果「習特會」的成果不太

理想，那麼上半年累積超過５００億美元流向新興市場的資金，有機會在下半年大舉流走，並為

新興市場帶來壓力，不過由於美國的經濟情況明顯不太理想，所以「習特會」達成成果的機會仍

然可以看好。



由於明日（２９日）「習特會」的會面時間，只有１﹒５小時，所以相信要透過今次會面達

成協議之機會並不可能，但有消息指美國可能會將中國進口貨之關稅，降低至１０％，以及中美

談判的時間可以有６個月的時間，而這兩個消息為港股昨日（２７日）帶來刺激。不過，要留意

的是如果談判的時間真的達６個月，即代表短期內達成協議之機會不大，這其實並非一個極利好

因素，加上市場擔心「習特會」可能出現變數，以及特朗普反覆無常的性格亦會為「習特會」蒙

上陰影，所以恆指今日（２８日）出現回吐亦屬正常。



＊中梁控股值得認購＊



個別股份可留意正在招股的中梁控股（０２７７２），作為一家快速發展的內地大型綜合房

地產開發商，中梁控股除了從事住宅物業的開發，並於近期開始從事商業物業的開發、營運及管

理，並分別以首次置業者、首次改善型置業者及再次改善型置業者為目標。截至２０１９年３月

３１日，中梁控股的物業項目遍布中國五個核心經濟區域，包括長三角經濟區、中西部經濟區、

環渤海經濟區、海峽西岸經濟區及珠三角經濟區；覆蓋２３個省市的１２４個城市，擁有由

３５３個項目組成的產品組合。截至２０１９年４月３０日，公司應佔土地儲備總量約３９９５

萬平方米。



中梁控股是目前前２０強千億規模房企中唯一未上市的一家，而按綜合開發能力計，中梁控

股自２０１４年以來已連續６年獲中國房地產Ｔｏｐ１０研究組評為中國房地產百強企業；於

２０１８年及２０１９年，又分別獲中國房地產業協會及上海易居房地產研究院中國房地產測評

中心評為中國房地產開發企業前２５強及前２０強。



自２０１５年開始，中梁控股在學習京瓷著名的阿米巴管理體係基礎上，結合中國房地產行

業發展的特點，建立並實行了獨屬於中梁的阿米巴生態係統，令其每個業務單位在營運中均享有

充分的授權，併遵循結果導向的評估及激勵方法，大大提高了集團的競爭力。而得益於阿米巴系

統發揮效用，過去數年中梁控股在規模方面實現了顯著的擴張。２０１６年集團合約銷售總額

（計及合營企業及聯營公司的全部合約銷售額）僅有約１９０億元（人民幣．下同），２０１７

年其合約銷售總額就暴漲逾２﹒４倍至６４９億元，到了２０１８年集團合約銷售規模首度突破

千億元關口達到１０１５億元，按年大增５６﹒４％。



而２０１６、２０１７及２０１８年中梁控股的收益分別錄得２９﹒２５億元、

１４０﹒２６億元及３０２﹒１５億元，年復合增長率高達２２１﹒４％；而集團的淨利潤從

２０１７年的４﹒９９億元急增４０６﹒７％，至２０１８年的２５﹒２６億元，淨利潤率升至

８﹒４％，業績表現遠較不少同業理想，在眾多利好因素支持，值得認購。

《獨立股評人 陳永陸》

