《陶冬天下－陶冬》ＱＥ再出發

《陶冬天下》三年前，筆者曾經寫過一篇《ＱＥ萬歲》為標題的文章，預言被央行稱為非常

時期的非常措施的量化寬鬆政策會常態化，成為各國貨幣當局不斷祭出的政策法寶。如今這個預

言已經實現了，美國聯儲與歐洲央行先後以並不含糊的言語，向市場宣告新一輪貨幣寬鬆即將展

開；澳大利亞、加拿大和印度央行，已經迫不及待地率先下調了政策利率；日本和英國央行暫時

沒有像其它央行行動，不過語境也開始有所傾斜；中國人民銀行的貨幣政策依然「中性」，不過

早在年初社會總融資規模已經創出歷史新高了，ＳＨＩＢＯＲ跌到歷史低點。



ＱＥ再出發，一場全球範圍內的貨幣寬鬆已經成形。不過如今的世界經濟形勢，與２００８

年金融危機時候相比，卻有著本質的差別。



十年前雷曼危機觸發了一場歷史罕見的金融風暴，貨幣市場驟停，資產價格暴跌，整個金融

業面臨流動性危機，全球經濟遭遇系統性的崩潰風險。如今全球經濟增長的確在下降，但是沒有

一個國家進入了經濟衰退，多數地區的就業情況仍然不錯，資產估值依然高企，暫時看不到金融

海嘯的跡象，暫時看不到系統性風險，甚至經濟衰退亦非必然。



央行們急著放水為哪般？全球貿易前景存在著重大不確定性，而此觸發了企業的擔心，情緒

類調查指標近月明顯下滑。貨幣當局預告已久的通貨膨脹在全球範圍內爽約，ＣＰＩ距離政策目

標漸行漸遠，通脹預期的改變可能進一步放慢企業投資和居民消費的步伐。



不過這些暫時都不是事實，只是假設、預期。過往貨幣當局會關注發展趨勢，提供前瞻指引

，但是通常不會出手，更不會全世界一起出手。



真正改變了的是決策者的心態。如今的位居廟堂者，只願意看到經濟的上行周期，不願意忍

受下行周期，經濟一旦出現下滑跡象，便想方設法干預，務求將經濟拉回到上行軌道。過去的央

行有其自身的紀律，逆周期操作要等到接近周期底部才開始；如今央行已失貞操，對於過度印鈔

票不再感到羞恥。



其實，一個拉長了的周期未必是好周期，不死不活中拖著，經濟活動既沒有質量，還缺乏動

力。由於流動性氾濫，金融系統性風險在慢慢積聚；由於缺乏市場出清，庫存、成本、工資、房

價均得不到應該的調整，新的上升周期自然難產。更重要的是，凡事靠印鈔票就可以解決，沒有

人願意經歷改革的痛苦、轉型的折磨，而此恰恰是這十年結構改革難以開展的原因。沒有結構改

革，目前所見的所謂增長，均是ＱＥ催生出來的貨幣幻影。



ＱＥ原本是權宜之計，旨在穩定市場、提振信心，為接下來的結構改革唱前戲。不料前戲唱

完，主角卻遲遲未現，面對鼓噪的觀眾，前戲配角勉為其難地再唱一次。十年的改革視窗期白白

地浪費了！



ＱＥ已經成為央行的常規政策工具。如此環境下，資產為王，現金縮水，央行失節，風險積

聚。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

