《豪匯有期－陳健豪》美匯仍要趁反彈沽出

《豪匯有期》上周環球金融市場相當活躍，關鍵自然是美國聯儲局的議息會，利率雖維持不

變，不過在會後聲明中卻被市場認為大放「鴿」派訊息，７月份減息一事似乎勢在必行；同一時

間中美兩國最高領導人亦即將在本星期會面，而伊朗將美國無人機擊落，令中東地緣政治即時緊

張起來；以上種種，各類資產市場即時有不同反應：美國債息急跌、美匯指數亦開始轉弱、美股

則受惠而其中標準普爾指數創歷史新高、道瓊斯指數亦只差２００點左右就創高位，金價亦出現

明顯向上突破並創出近６年的新高等。



金價終於擺脫了早前的悶局，並且自２０１３年８月以來首次升破１４００美元。金價自年

初至今只在１２６５至１３４５之間橫行整固，更一度於３月至５月之間反覆向下測試低位支持

，但自５月３０日開始於１２７６美元開始起步，不夠一個月時間已急升超過１００美元，明顯

升穿破整個下降通道，上升動力之強多年未見。雖然目前很多技術指標例如ＲＳＩ及隨機指標已

見超買

，不排除或會出現調整，不過整體走勢上向上的空間已經打開，其中２０１８年高位１３６５－

１３７０已成為目前最重要的支持區，一旦有機會調整至此位乃另一個吸納的機會。



觀察一眾傳統的避險工具，美元兌日圓在不知不覺間跌至１０７邊、美國１０年期債息更在

聯儲局聲明後一度跌穿２％至１﹒９７３％，創下自２０１６年１１月以來最低，難免令人聯想

起當年美國債息低見１﹒３％的情況，甚至有大行開始出報告指１０年債息跌穿１％，連同其他

國家的債息如德國及日本債息將繼續向下。從截至６月１８日的外匯期貨合約中，美元的持倉金

額已大幅回落，反映投資者已開始認同聯儲局的減息政策，開始減持美元合約，另一方面歐元的

淡倉合約亦急跌至５２３３０張，同樣值得市場關注。基本面上，上星期所公布的歐洲區經濟數

據表現不俗，歐元兌美元也如筆者所預測而反彈。然而，歐洲央行同樣事先張揚會繼續寬鬆，以

及歐元區政治風險，甚至歐美汽車關稅問題，仍然有可能拖累歐元，可以說歐元並沒有充足的理

由推動歐元兌美元大很大的上升空間，筆者早前看１﹒１４２０阻力已相當接近，且看本周能否

再進一步升至１﹒１５１０－１﹒１５６０。《艾德證券期貨總經理 陳健豪》

