保利協鑫（０３８００）出售多晶硅產品產銷業務，涉資逾２８億元

《經濟通通訊社２７日專訊》保利協鑫能源（０３８００）公布，以總代價２４﹒９億元人

民幣（約２８﹒３１億港元），出售新疆協鑫３１﹒５％股權予徐州中平協鑫產業升級股權投資

基金，預期錄得收益約１６億元人民幣（約１８億港元）。

該集團指，擬將出售所得用作還債及一般營運資金。新疆協鑫從事產銷多晶硅產品，過去兩

個年度均錄虧損。（ｗｈ）

