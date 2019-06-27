《經濟通通訊社２７日專訊》保利協鑫能源（０３８００）公布，以總代價２４﹒９億元人
民幣（約２８﹒３１億港元），出售新疆協鑫３１﹒５％股權予徐州中平協鑫產業升級股權投資
基金，預期錄得收益約１６億元人民幣（約１８億港元）。
該集團指，擬將出售所得用作還債及一般營運資金。新疆協鑫從事產銷多晶硅產品，過去兩
個年度均錄虧損。（ｗｈ）
27/06/2019 07:53
保利協鑫（０３８００）出售多晶硅產品產銷業務，涉資逾２８億元
《經濟通通訊社２７日專訊》保利協鑫能源（０３８００）公布，以總代價２４﹒９億元人
民幣（約２８﹒３１億港元），出售新疆協鑫３１﹒５％股權予徐州中平協鑫產業升級股權投資
基金，預期錄得收益約１６億元人民幣（約１８億港元）。
該集團指，擬將出售所得用作還債及一般營運資金。新疆協鑫從事產銷多晶硅產品，過去兩
個年度均錄虧損。（ｗｈ）
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