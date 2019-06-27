【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１９﹒３億，買建行工行沽中人壽平保

《經濟通通訊社２７日專訊》港股周三低開１３９點後，內銀股繼續受私募基金「中金國瑞

」突清算事件影響，大部分內銀仍未擺脫弱勢，港股跌幅一度最多擴至２００點兼失守二萬八，

低見２７９８５點。不過，隨著建行（００９３９）及平保（０２３１８）等重磅股有資金追捧

，港股隨即挽回劣勢，並再度重上二萬八關，午後最多更倒升８２點，全日高見２８２６７點，

最終全日升幅收窄至３６點或０﹒１３％，報２８２２１點。

按額度計算，北水全日淨流入１９﹒３億人民幣，較周二增加３﹒６２億人民幣或

２３﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行和工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的

依次是中國人壽（０２６２８）和平保。

主板成交６４８﹒３５億元，較周二減少２１﹒３％，其中，港股通成交７１﹒７７億元，

佔總成交１１﹒０７％。



＊無懼北韓洗錢案，北水續追內銀＊



昨日有傳三間內銀捲入北韓洗錢案，引起市場憂慮內銀表現，但星展相信美國制裁內銀機會

不大，利好內銀股，約５﹒９３億北水淨買入建行，股價升０﹒９２％，北水愛股工行亦錄得淨

流入４﹒６９億元，內險股周三個別發展，２﹒１９億北水沽出中國人壽，股價逆市下跌

０﹒８４％，而平保亦遭１﹒１９億北水沽出，但股價升０﹒６５％。（ｂｎ）

