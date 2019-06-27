《日入而息》習特周六中午會面，貿戰有望暫緩，港股升３９９點

《今天重點》﹡習近平離京出席大阪Ｇ２０峰會；特朗普與習近平２９日當地時間

１１：３０在大阪會晤；中美據報同意Ｇ２０峰會前，就貿易摩擦等問題暫

時休戰

﹡波司登（０３９９８）澄清報告期不同造成財報差異；遭狙擊後沒花一分錢

維護股價，將不主動收購

﹡據報匯豐牽頭降低轉按現金回贈，實際封頂息率增加

﹡潘樂陶安樂工程明日起招股，入場費２４２４﹒１８元



《即日市況》﹡中美貿戰有望暫緩，港股升３９９點報２８６２１破五十天百天線



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒６９％攻關三千遇阻，科技及酒股領漲



《美元匯價》﹡耐用品訂單續回落，美國經濟前景憂慮升溫；歐元最新報１﹒１３７８╱

８２，日圓最新報１０７﹒８２╱８５



《公司業績》﹡中國水務（００８５５）全年多賺兩成達１３﹒７億元，派末期息１６仙

﹡建成（０１６３０）年度盈轉虧近１９３２萬元，不派息

﹡應力控股（０２６６３）全年多賺８％達２８３０萬元，派１﹒６仙

﹡先思行（００５９５）全年少賺近６５％，末期息２仙

﹡富臨（０１４４３）年度賺近２５５０萬元，跌四成，派息０﹒７９仙

﹡華夏動漫（０１５６６）全年純利升１﹒８倍，派末期息２﹒３仙

﹡順騰國際（００９３２）全年虧損收窄至４３４萬元，不派息

﹡中盈集團（００７６６）全年虧損擴大至近６３３４萬元，不派息

﹡亞洲實業（０１７３７）全年純利跌９６％，不派息

﹡歐化（０１７１１）全年由盈轉虧蝕３９７﹒８萬元，不派息

﹡新華通訊頻媒（００３０９）全年虧損收窄至１５５８萬元，不派息

﹡津上機床（０１６５１）全年純利升８９％，末期息０﹒１５港元

﹡大昌集團（０００８８）公全年純利跌近三成半，派末期息２３仙

﹡上諭集團（０１６３３）全年虧損擴大至４５３２萬元，不派息

﹡中港照相（０１１２３）全年虧損４６７０萬元，不派息

﹡六福集團（００５９０）全年純利上升９％至１５億元，派末期息０﹒６元



《公司資訊》﹡中國海外集團與工銀亞洲簽戰略合作協議及推出銀聯雙幣信用卡

﹡和弘服務（０６０９３）今起招股，入場費約３１５１元

﹡萬寶（０２１８０）看好內地未來人力市場發展，仍有不少增長空間；萬寶

盛華明天招股，入場費約３１８１﹒７５元

﹡信義玻璃（００８６８）回應ＧＭＴ：各地銷售足夠中國境外業務營運

﹡信達生物（０１８０１）抗腫瘤治療新藥的上市申請獲藥品監督局受理

﹡南岸集團（００５７７）出售２４輛汽車涉２４００萬元

﹡飛揚集團（０１９０１）公開招股超購１８﹒１４倍，中間價定價

﹡途屹（０１７０１）公開招股超購５﹒２倍，下限定價０﹒５２元

﹡勛龍（０１９３０）公開超購５倍，上限定價

﹡銀濤（０１９４３）公開超購２﹒２３倍，下限定價

﹡鷹普精密（０１２８６）公開招股超購１﹒７倍，中間偏下定價３元

﹡康大食品（００８３４）今早起停牌，待公布內幕消息

﹡渣打（０２８８８）上日倫交所回購近１２３萬股，涉資逾８６０９萬

﹡醫思醫療（０２１３８）將繼續於醫療市場進行收購，期望維持高派息率

﹡植華（０１８４２）公開招股超購７﹒２９倍，一手抽籤３５％

﹡維亮（０８６１２）今日起招股，入場費約５５５５元

﹡晉商銀行（０２５５８）明天起招股，入場費約４０２０﹒１元

﹡中駿集團（０１９６６）向主席兒子出售上海商業物業，料除稅前溢利為

２７４萬元

﹡中玻（０３３００）與平安融資租賃訂立１億元人民幣融資租賃安排

﹡中國銀行（０３９８８）全資子公司中銀理財獲准開業，註冊資本１００億

人民幣

﹡上實環境（００８０７）成立子公司主理固體廢物治理及環保工程等業務

﹡歐化國際（０１７１１）經濟不穩及新店支出致虧損，發展大眾化品牌助增

長



《國企紅籌》﹡中國太保（０２６０１）夥上海城投設環保金服公司，布局綠色金融



《神州民企》﹡波司登（０３９９８）澄清報告期不同造成財報差異；遭狙擊後沒花一分錢

維護股價，將不主動收購

﹡華南城（０１６６８）貿戰促融資成本升，今財年銷售目標１６０億

﹡寶業集團（０２３５５）繼續授予董事會回購Ｈ股的一般性授權

﹡中國擎天軟件（０１２９７）非執董胡曉明因阿里巴巴工作調動而辭任，任

庚接替



《中國要聞》﹡習近平離京出席大阪Ｇ２０峰會；特朗普與習近平２９日當地時間

１１：３０在大阪會晤；中美據報同意Ｇ２０峰會前，就貿易摩擦等問題暫

時休戰

﹡阿里擬再向哈囉出行投資數億美元，拓共享電瓶車業務

﹡商務部表示首５月國企簽訂服務外包合同額增長近兩成；對原產於歐盟進口

甲苯胺繼續徵收反傾銷稅；美濫用出口管制，４７中國機構已被納入管制；

不可靠實體清單制度的細節將於近期公布；商務部回應蘇寧收購家樂福：正

常市場行為

﹡網民抱怨電費貴，國資委微博小編建議對方移民

﹡蔚來汽車召回逾４８００輛ＥＳ８電動汽車

﹡首五月內地軟件業務收入增１４﹒７％至逾２﹒６萬億

﹡北京法院下月起登記ｅ租寶受害投資人信息

﹡人行連續第四日不開展逆回購，進行２５億ＣＢＳ操作；人行開展２５億

ＣＢＳ操作，增銀行永續債市場流動性

﹡東方證券２０億人幣增資東證創投加碼科創板

﹡外媒表示華為員工與中國軍方有合作開展研究項目

﹡富士康澄清拋棄華為傳言，重申撤離大陸屬無稽之談

﹡華為表示勿將知識產權政治化，累支付６０億美元專利費；華為回應向

Ｖｅｒｉｚｏｎ討專利費：是正常業務談判

﹡中科曙光表示確認被美國列入實體清單，今日復牌

﹡調查指過半中國消費者罷買美國貨，對美企看法更負面

﹡統計局表示５月工業利潤同比增１﹒１％，增速由負轉正；５月銷售增長加

快，電子等行業利潤好轉

﹡國家金融與發展實驗室與神州信息簽５年戰略合作協議

﹡雄安新區首個施工電源工程建成投運

﹡韓正稱進一步壓減財政支出，將減稅降費舉措落實到位

﹡鐵塔兩家全資子公司成立，發力智能網聯塔桿等領域

﹡上海自貿區實現無理由兌換，資金自由匯兌向前邁步

﹡上海黃浦區攜光啟集團打造人工智能覆蓋示範區

﹡上海警方重拳搗毀「套路貸」，挽回逾１﹒６億元損失

﹡國家審計署表示三省部分銀行隱瞞不良貸款逾千億人幣

﹡美或於習特會後加關稅，中國外交部稱「不吃這一套」

﹡外匯局表示３月末中國銀行業對外淨負債１６４１億美元；內地首季經常帳

戶順差４９０億美元；５月服務貿易逆差收窄至２２１億美元；國際收支保

持基本平衡國際投資頭寸狀況穩健；３月末中國對外金融資產７３８１７億

美元

﹡寧德時代表示將積極配合蔚來汽車部分ＥＳ８召回工作

﹡蔚來回應召回質疑：切換模組時不知道存安全隱患

﹡墨西哥對中國鋁製高壓鍋反傾銷調查初裁徵稅

﹡華夏銀行發４００億永續債，首五年利率４﹒８５％

﹡國防部表示華為是自主發展的民營企業，沒有軍方背景



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒１％，報１０７７３﹒９點



《其他消息》﹡通訊局表示時代衛視非本地電視牌照不獲續期

﹡民政事務總署表示七一升旗禮不安排學生及制服團體出席

﹡香港人身份認同感再創新高；僅三成市民因回歸感自豪

﹡深股通額度全日用３０﹒４３億，陸股通結束三日淨賣出；滬股通額度全日

用１０億元，外資陸股通淨流入逾３８億

﹡青年創研庫表示香港外來人才主要來自內地，未能吸納多元國際人才

﹡富衛贊助吉卜力動畫展覽，優先體驗館明天於１８８１公館開幕

﹡仲量聯行表示今明年間落成的市區臨海住宅項目不足五個

﹡據報匯豐牽頭降低轉按現金回贈，實際封頂息率增加



《移交逃犯》﹡李家超及盧偉聰均籲市民勿將政治仇恨帶進警民關係中

﹡盧偉聰指撤警崗免醫警再生矛盾，各界冷靜後將復設

﹡泛民議員到警總要求投訴課調查警員執勤時沒戴委任證

﹡張建宗再籲示威者要守法平和，不要做激烈及違法之事

﹡逾百市民響應網上號召堵律政中心，要求與鄭若驊對話

﹡立法會續辯論休會動議，泛民促政府正視示威者訴求

（ｚｚ）

