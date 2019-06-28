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即市新聞

28/06/2019 07:46

《日出而作》美股個別發展，Ｎｉｋｅ季績遜預期，比特幣曾瀉二成

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６５２６．５８　跌　　１０．２４點╱０．０４％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９２４．９２　升　　１１．１４點╱０．３８％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７９６７．７６　升　　５７．７９點╱０．７３％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４０２．３３　跌　　１４．０６點╱０．１９％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２７１．０３　升　　２５．７１點╱０．２１％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４９３．６１　跌　　　７．１１點╱０．１３％　
　　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．７６，歐元兌美元１．１３７２

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