《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６５２６．５８ 跌 １０．２４點╱０．０４％
標普５００ ２９２４．９２ 升 １１．１４點╱０．３８％
納斯達克 ７９６７．７６ 升 ５７．７９點╱０．７３％
倫敦富時１００ ７４０２．３３ 跌 １４．０６點╱０．１９％
法蘭克福ＤＡＸ １２２７１．０３ 升 ２５．７１點╱０．２１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４９３．６１ 跌 ７．１１點╱０．１３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．７６，歐元兌美元１．１３７２
28/06/2019 07:46
《日出而作》美股個別發展，Ｎｉｋｅ季績遜預期，比特幣曾瀉二成
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６５２６．５８ 跌 １０．２４點╱０．０４％
標普５００ ２９２４．９２ 升 １１．１４點╱０．３８％
納斯達克 ７９６７．７６ 升 ５７．７９點╱０．７３％
倫敦富時１００ ７４０２．３３ 跌 １４．０６點╱０．１９％
法蘭克福ＤＡＸ １２２７１．０３ 升 ２５．７１點╱０．２１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４９３．６１ 跌 ７．１１點╱０．１３％
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