《窩輪匯智－劉嘉輝》若部署市況走單邊如何選證？

《窩輪匯智》市場觀望氣氛持續濃厚，投資者觀望Ｇ２０中美兩國領導人重啟貿易談判，整

體交投特別是衍生工具資金流轉靜，恆指則於１００天線２８６００點的水平上落。截至６月

２８日的上午，半年結港股反彈幅度為一成，個別去年跌幅較大的藍籌股大幅反彈，就以中生制

藥（０１１７７）為例，半年升幅超過５６％、而強勢股則有平安（０２３１８）及友邦

（０１２９９），股價半年升３５％及２８％，本周再上試歷史新高位置。

指數方面，恆指在短短一個月內，由２６７００點水平反彈約兩千點，隨指數於１００天線

爭持，不少資金留意造淡的機會，但整體資金流仍傾向短線，注碼亦較保守。

展望７月份，將迎來新一季的企業業績、暑假以及外圍消息等因素交互影響，市況的可預測

性或仍較低。隨波幅日漸收窄，投資者或會「靜極思動」。投資者如認為後市即將出現單邊走勢

，部署爆單邊又有甚麼事情需要特別留意？

若打算以短年期高槓桿窩輪入場，假如市況未如預定中走出方向，則宜嚴守紀律止蝕，考慮

沽出或換碼。

以市場上行使價２８８８８點，約２％價外，８月到期的恆指證為例，換股比為７０００對

１，其實際槓桿有約２０倍，價格約為９仙以下。而看淡的例子，行使價２７３８８點，４％價

外認沽證，同樣近２０倍槓桿，到期日為８月中，兌換比為９０００對１，價格則五仙多。不少

投資者或會利用上述條款窩輪去博「爆邊」。不過假若未來一星期市況仍保持膠著狀態，這類產

品的時間值及引伸波幅等損耗可能較大，投資者須注意風險。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

