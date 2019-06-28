《環球趨勢－黃耀宗》再談金價

《環球趨勢》金價自５月２日的年內低點起計，１２６６美元水平急升至６月２５日的

１４３９美元水平，不足２個月升近１７３美元（１３﹒６５％）！黃金再次吸引到投資者的興

趣，筆者最近亦收到很多類似的相關問題。其實，筆者自去年９月已多次分享看好是次升浪，更

認為今次可突破多年阻力（１４００美元水平），甚至未來數年或會再創新高！



＊自去年９月至今看好的原因＊



１）環球多年來貨幣供應量，令貨幣的實際購買力逐漸下降，硬資產價格理應上升。再者，

當我們對比同期金礦開採供應量，便發現金價估值偏便宜。

２）金價與環球樓價走勢具相關度。環球樓價於２００８年見頂回落，其後２０１７年創新

高；金價則於２０１１年見頂回落，金價經過數年的整固後，於２０１５年確認見底，現時會否

追落後呢？

３）黃金為「真避險」工具；因此受惠於現時環球政局、經濟及企業盈利前景不明朗的情況

。

４）被視為欠缺收息概念的金價，在加息周期受累債息率上升；相反，美國債息率近月持續

走低，則利好金價。

５）市場炒作美國聯儲局及一眾央行將進入新一輪的減息周期，同是長線利好金價的原因之

一。



技術走勢方面，從周線圖可見，上周正式確認突破自２０１１年高位所形成的下降軌，大型

調整浪已完結；且「多頭排列」的利好形態正逐漸形成，中、長線且逢低吸納。惟日線圖ＲＳＩ

－９已現超買水平，亦達至筆者在其他訪問提及的１４３０美元短線目標水平。



＊金價相關的ＥＴＦ（交易所買賣基金）＊



跟蹤實金價格表現ＥＴＦ︰ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

２倍槓桿ＥＴＦ︰ＤＢ Ｇｏｌｄ Ｄｏｕｂｌｅ Ｌｏｎｇ ＥＴＮ

３倍槓桿ＥＴＦ︰Ｖｅｌｏｃｉｔｙ Ｓｈａｒｅｓ ３ｘ Ｌｏｎｇ Ｇｏｌｄ ＥＴＮ

－１倍槓桿ＥＴＦ︰ＤＢ Ｇｏｌｄ Ｓｈｏｒｔ ＥＴＮ

－２倍槓桿ＥＴＦ︰Ｐｒｏ Ｓｈａｒｅｓ Ｕｌｔｒａ Ｓｈｏｒｔ Ｇｏｌｄ

－３倍槓桿ＥＴＦ︰Ｖｅｌｏｃｉｔｙ Ｓｈａｒｅｓ ３Ｘ Ｉｎｖｅｒｓｅ Ｇｏｌｄ

ＥＴＮ



讀者在應用任何投資工具前宜先了解其工具的特性，尤應留意槓桿及反向產品的風險。

兩大風險︰

金礦股︰若市場未來炒作經濟及企業盈利衰退，宜避開沒有避險能力的金礦股市場短線過份

炒作︰市場藉憧憬央行大幅減息，在過去數星期已預先進行相關炒作；投資者宜留意未來金價短

線波動風險。《利達ＬＷ Ａ﹒Ｍ﹒基金經理、首席投資策略師 黃耀宗》

