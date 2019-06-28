【新股上市】消息指百麗旗下滔搏國際在港上市集資逾７８億元

《經濟通通訊社２８日專訊》百麗集團（前本港上市編號：０１８８０）內地運動零售及服

務平台－－滔搏國際，計劃在港上市，集資１０億美元（約７８﹒２億港元），美銀美林及大摩

為聯席保薦人。

滔搏在內地擁有８３４３家直營門店，大部分通過「Ｔｏｐｓｐｏｒｔｓ」和「Ｆｏｓｓ」

門店品牌經營。（ｅｃ）

