《經濟通通訊社２８日專訊》大快活（０００５２）公布截至２０１９年３月３１日止年度
全年業績，年內溢利減少１６﹒７％至１﹒８億元，每股盈利由１６９﹒１６仙跌至１４０仙，
派末期息８１仙，全年合共分派股息每股１１８仙。
期內，收入增加４﹒６％至２９﹒７０５億元，當中食品及飲品銷售收入增加４﹒５８％至
２９﹒６３億元。
期內毛利減少５﹒３％至逾３﹒８４億元；毛利率由上年同期１４﹒３％降至１２﹒９％。
（ａｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
28/06/2019 12:15
大快活（０００５２）年度賺１﹒８億跌１６﹒７％，息８１仙
《經濟通通訊社２８日專訊》大快活（０００５２）公布截至２０１９年３月３１日止年度
全年業績，年內溢利減少１６﹒７％至１﹒８億元，每股盈利由１６９﹒１６仙跌至１４０仙，
派末期息８１仙，全年合共分派股息每股１１８仙。
期內，收入增加４﹒６％至２９﹒７０５億元，當中食品及飲品銷售收入增加４﹒５８％至
２９﹒６３億元。
期內毛利減少５﹒３％至逾３﹒８４億元；毛利率由上年同期１４﹒３％降至１２﹒９％。
（ａｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
|FOCUS28/06/2019
【FOCUS】中港樓按市場現暗湧 香江慎防金融大鱷狙擊
|生財有道28/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：觀望習特會持貨者宜減持
|專訪28/06/2019
【駐滬專訪】中國遊客漸趨體驗式自由行 日本旅遊平台尋商機
|中國故事28/06/2019
【京城近觀】傳統健身房陷困境 互聯網新型健身房尋出路
|國際動態28/06/2019
民主黨總統參選人辯論 特朗普喊悶
|中國故事27/06/2019
【華為之道三之三】中美之爭根本在科教 賺超額利潤必投基礎研究
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰