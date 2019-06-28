大快活（０００５２）年度賺１﹒８億跌１６﹒７％，息８１仙

《經濟通通訊社２８日專訊》大快活（０００５２）公布截至２０１９年３月３１日止年度

全年業績，年內溢利減少１６﹒７％至１﹒８億元，每股盈利由１６９﹒１６仙跌至１４０仙，

派末期息８１仙，全年合共分派股息每股１１８仙。

期內，收入增加４﹒６％至２９﹒７０５億元，當中食品及飲品銷售收入增加４﹒５８％至

２９﹒６３億元。

期內毛利減少５﹒３％至逾３﹒８４億元；毛利率由上年同期１４﹒３％降至１２﹒９％。

（ａｌ）



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