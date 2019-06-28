淡馬錫向利豐物流增資３億美元，利豐（００４９４）午後復牌

《經濟通通訊社３８日專訊》利豐（００４９４）公布，上日公司及全資附屬利豐物流，與

淡馬錫間接全資附屬Ｄａｈｌｉａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｐｔｅ﹒訂立認購協議，

Ｄａｈｌｉａ將以現金代價３億美元，認購相當於利豐物流約２１﹒７％的股權。

該公司指出，考慮到現時市況和地緣政治的不明朗因素，公司在繼續就分拆上市作預備工作

時，同時一直評估此項為利豐物流集資的舉措。

利豐物流為泛亞物流服務供應商，服務地區側重以消費主導的增長市場。

利豐亦已向聯交所申請於今午起恢復公司股份買賣。（ａｌ）

