【貿易開戰】特朗普：「習特會」結果將取決對華的新一輪關稅行動

《經濟通通訊社２８日專訊》一位美國政府官員表示，美國總統特朗普與中國國家主席習近

平將於本周末會晤，而「習特會」結果將取決於對中國輸美商品徵收新一輪關稅的決定。是次會

晤前，兩國並未預先就任何條件達成共識。

該人士續言，美國不太可能同意解除對通訊設備製造商華為的出口限制。

事實上，中國商務部早前曾公開表示，美國應該立即解除對華為的制裁。（ｍｗ）

