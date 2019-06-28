《外地經濟》歐元區６月經濟景氣指數跌至三年低，遜市場預期

《經濟通通訊社２８日專訊》歐盟執委會公布數據顯示，６月經濟景氣指數為１０３﹒３，

為２０１６年８月來最低，低於預期的１０４﹒６。其中，工業和零售業的銷售價格預期見下降

趨勢，意味通脹未來不會快速上升。今年除５月外，每月的經濟景氣指數均錄得下滑。

另外，歐元區６月消費者信心指數為負７﹒２，符合預期。

歐洲央行總裁德拉吉日前表示，若通脹未能加速，歐洲央行將再次放寬政策。（ｍｗ）

