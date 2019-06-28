《經濟通通訊社２８日專訊》歐盟執委會公布數據顯示，６月經濟景氣指數為１０３﹒３，
為２０１６年８月來最低，低於預期的１０４﹒６。其中，工業和零售業的銷售價格預期見下降
趨勢，意味通脹未來不會快速上升。今年除５月外，每月的經濟景氣指數均錄得下滑。
另外，歐元區６月消費者信心指數為負７﹒２，符合預期。
歐洲央行總裁德拉吉日前表示，若通脹未能加速，歐洲央行將再次放寬政策。（ｍｗ）
28/06/2019 08:43
《外地經濟》歐元區６月經濟景氣指數跌至三年低，遜市場預期
《經濟通通訊社２８日專訊》歐盟執委會公布數據顯示，６月經濟景氣指數為１０３﹒３，
為２０１６年８月來最低，低於預期的１０４﹒６。其中，工業和零售業的銷售價格預期見下降
趨勢，意味通脹未來不會快速上升。今年除５月外，每月的經濟景氣指數均錄得下滑。
另外，歐元區６月消費者信心指數為負７﹒２，符合預期。
歐洲央行總裁德拉吉日前表示，若通脹未能加速，歐洲央行將再次放寬政策。（ｍｗ）
|國際動態28/06/2019
民主黨總統參選人辯論 特朗普喊悶
|中國故事27/06/2019
【華為之道三之三】中美之爭根本在科教 賺超額利潤必投基礎研究
|FOCUS27/06/2019
【FOCUS】小心香港陷「失治」時代
|中國故事27/06/2019
【華為之道三之三】一文睇晒任正非論教育、中美、科技
|生財有道27/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：體品股不宜高追
|中國故事27/06/2019
地方白酒龍頭 古井貢酒甘香味醇
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰