【Ｇ２０】德國總理默克爾再有身體抖顫情況，但仍堅持出席峰會

《經濟通通訊社２８日專訊》德國總理默克爾與總統史坦邁爾

（Ｆｒａｎｋ－Ｗａｌｔｅｒ Ｓｔｅｉｎｍｅｉｅｒ）會面時再有身體抖顫情況，默克爾發言

人其後回應，默克爾身體狀況良好，並已出發前往日本，參加周末的Ｇ２０峰會。

默克爾今年６４歲，以往沒有嚴重的健康問題記錄。（ｍｗ）

