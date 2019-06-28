《經濟通通訊社２８日專訊》德國總理默克爾與總統史坦邁爾
（Ｆｒａｎｋ－Ｗａｌｔｅｒ Ｓｔｅｉｎｍｅｉｅｒ）會面時再有身體抖顫情況，默克爾發言
人其後回應，默克爾身體狀況良好，並已出發前往日本，參加周末的Ｇ２０峰會。
默克爾今年６４歲，以往沒有嚴重的健康問題記錄。（ｍｗ）
28/06/2019 09:20
【Ｇ２０】德國總理默克爾再有身體抖顫情況，但仍堅持出席峰會
《經濟通通訊社２８日專訊》德國總理默克爾與總統史坦邁爾
（Ｆｒａｎｋ－Ｗａｌｔｅｒ Ｓｔｅｉｎｍｅｉｅｒ）會面時再有身體抖顫情況，默克爾發言
人其後回應，默克爾身體狀況良好，並已出發前往日本，參加周末的Ｇ２０峰會。
默克爾今年６４歲，以往沒有嚴重的健康問題記錄。（ｍｗ）
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