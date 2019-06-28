【朝鮮局勢】北韓促美國提恢復談判新策略，今年底為會晤最後期限

《經濟通通訊社２８日專訊》一名朝鮮外交官表示，美朝恢復談判新策略的時間已經所剩不

多。美國政府其後回應稱，準備恢復談判，惟不附帶任何前提條件。

事實上，自從特朗普與朝鮮領導人金正恩２月在河內第二次峰會宣告破裂後，美朝對話一直

處於停滯狀態。

金正恩早前曾表示，只有在美方採取更加靈活的策略時，第三次美朝會晤才有可能，並設定

今年底為最後期限。（ｍｗ）

