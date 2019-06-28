《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普稱，與日本首相安倍晉三在大阪Ｇ２０峰會會
晤，討論貿易及國防問題。目前美方正在設法削減巨額貿易赤字。
特朗普續言，將與日本首相安倍晉三談論很多有關貿易的議題，並感謝日本車企把生產線遷
往美國，因有關州份對其明年贏得總統連任尤其重要。（ｍｗ）
28/06/2019 11:40
【Ｇ２０】特朗普將與日本首相安倍晉三商討貿易及國防問題
《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普稱，與日本首相安倍晉三在大阪Ｇ２０峰會會
晤，討論貿易及國防問題。目前美方正在設法削減巨額貿易赤字。
特朗普續言，將與日本首相安倍晉三談論很多有關貿易的議題，並感謝日本車企把生產線遷
往美國，因有關州份對其明年贏得總統連任尤其重要。（ｍｗ）
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