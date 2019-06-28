《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普表示，貿易關係是Ｇ２０峰會的重要議題。
另一邊廂，中國國家主席習近平對貿易保護主義升溫發出警告，認為有關情況正損害全球貿
易秩序，影響國家共同利益，不利全球的和平及穩定。
在數日前，特朗普對美日安保條約提出批評，並要求印度取消報復性關稅。（ｍｗ）
28/06/2019 13:13
【Ｇ２０】特朗普多次提貿易議題，習近平稱保護主義損害貿易秩序
《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普表示，貿易關係是Ｇ２０峰會的重要議題。
另一邊廂，中國國家主席習近平對貿易保護主義升溫發出警告，認為有關情況正損害全球貿
易秩序，影響國家共同利益，不利全球的和平及穩定。
在數日前，特朗普對美日安保條約提出批評，並要求印度取消報復性關稅。（ｍｗ）
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