【Ｇ２０】特朗普多次提貿易議題，習近平稱保護主義損害貿易秩序

《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普表示，貿易關係是Ｇ２０峰會的重要議題。

另一邊廂，中國國家主席習近平對貿易保護主義升溫發出警告，認為有關情況正損害全球貿

易秩序，影響國家共同利益，不利全球的和平及穩定。

在數日前，特朗普對美日安保條約提出批評，並要求印度取消報復性關稅。（ｍｗ）

