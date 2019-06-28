《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普表示，將在日本大阪Ｇ２０峰會上與俄羅斯總
統普京會晤，並表示與普京在一起「非常榮幸」，美俄元首就貿易及軍務事宜作出討論。
當被問到會否與普京談論美國選舉問題時，特朗普則轉向普京，並警告他「不要插手」。
（ｍｗ）
28/06/2019 14:43
【Ｇ２０】特朗普警告俄羅斯總統普京「不要插手」美國選舉
《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普表示，將在日本大阪Ｇ２０峰會上與俄羅斯總
統普京會晤，並表示與普京在一起「非常榮幸」，美俄元首就貿易及軍務事宜作出討論。
當被問到會否與普京談論美國選舉問題時，特朗普則轉向普京，並警告他「不要插手」。
（ｍｗ）
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