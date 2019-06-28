《經濟通通訊社２８日專訊》Ｇ２０集團俄羅斯代表Ｓｖｅｔｌａｎａ Ｌｕｋａｓｈ表示
，Ｇ２０最終的文件很難制定。Ｌｕｋａｓｈ續言，成員國未就世界貿易組織（ＷＴＯ）改革、
信息安全、氣候變化及移民等問題達成一致共識。
另一邊廂，俄羅斯經濟發展部長Ｍａｘｉｍ Ｏｒｅｓｈｋｉｎ對公眾表示，市場需要一個
對所有參與者都公平的體系，各國皆認為該體系是可行的，而所有成員國都應當執行。（ｍｗ）
28/06/2019 16:27
【Ｇ２０】世界貿易組織成員國未就信息安全及氣候變化等達成共識
《經濟通通訊社２８日專訊》Ｇ２０集團俄羅斯代表Ｓｖｅｔｌａｎａ Ｌｕｋａｓｈ表示
，Ｇ２０最終的文件很難制定。Ｌｕｋａｓｈ續言，成員國未就世界貿易組織（ＷＴＯ）改革、
信息安全、氣候變化及移民等問題達成一致共識。
另一邊廂，俄羅斯經濟發展部長Ｍａｘｉｍ Ｏｒｅｓｈｋｉｎ對公眾表示，市場需要一個
對所有參與者都公平的體系，各國皆認為該體系是可行的，而所有成員國都應當執行。（ｍｗ）
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