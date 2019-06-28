【嚟緊炒Ｄ乜】市況不明保守投資內需股，恒安國際上望６２元

《嚟緊炒Ｄ乜》６月份港股回升，７月能否維持升勢目前言之尚早。內需股在目前方向不明

的市況中仍然值得優先注意。恆安國際（０１０４４）近期股價表現較大市略為遜色，大市一旦

掉頭向下，估計恆安國際的抗跌能力不俗。

恆安國際的主要業務為在中國大陸製造、分銷及銷售衛生巾、一次性紙尿褲及紙巾等個人衛

生用品。該公司的知名產品包括心相印紙巾、七度空間衛生巾、安爾樂衛生巾、安兒樂嬰兒紙尿

褲及安而樂成人紙尿褲等。



＊去年度收入及盈利均創新高＊



恆安在２０１７年開始重組業務，２０１８年的收入創出新高，年度收入增長１３﹒５％至

２０５億元（人民幣．下同）；毛利增長３﹒７％至７８億元，但毛利率從４１﹒８％下調至約

３８﹒２％，因為木漿價格持續處於歷史高位，再者人民幣於２０１８年下半年貶值。由於推廣

及分銷成本及行政費用上升約１﹒４％，經營溢利只增長約３％至５４億元，但按收入的百分比

計，分銷成本及行政費用佔年內收入的比例從１８﹒９％顯著下降至約１６﹒９％，銷售效益已

有所提升。年度純利創出新高，增長０﹒２％至３８億元。而該公司於２０１７年取得收購附屬

公司收益約５５４１萬元及出售物業收益約３５６９萬元等非經常收益，故２０１８年度扣除非

經常收益的純利則增長２﹒６％。末期股息增加４﹒３％至每股１﹒２０元。



＊近年積極併購布局全產業鏈＊



恆安本來是專注衛生巾製造，後來發展衛生巾、紙尿褲、生活用紙三大主要業務，成為中國

個人護理產品巨擘，更進軍零食業務，在２０１７年開始重新專注發展個人護理產品業務。該公

司在２０１７年全面實行平台化小團隊經營（阿米巴經營管理模式），下放經營權，提升經營效

率。另一方面，該公司積極收購業務，於２０１７年６月收購馬來西亞上市公司皇城集團的

５０﹒４５％股權，進軍東南亞市場。皇城集團主要從事投資控股以及生產及加工纖維製品，包

括成人及嬰兒紙尿褲、衛生巾和紙巾產品、棉製品及加工紙。於２０１８年４月，恆安收購家居

用品製造商聲科集團，擴大家居產品組合及中國境內外的多元化收入來源。聲科集團主要於中國

從事食物保鮮膜及膠袋製造業務，產品在中國銷售並出口至歐洲、澳洲、北美及亞洲市場。於

２０１８年４月，恆安投資芬蘭紙漿廠項目，以便長遠保證木漿供應。



＊阿米巴管理模提升經營效率＊



阿米巴經營模式為該公司降低費用的高效運營注入新活力，於２０１８年使分銷成本及行政

費用佔年內收入的比例顯著下降，銷售效益提升。恆安國際的全球化發展並在全產業鏈布局，策

略與國際個人護理產品製造商看齊，奏效則業務可望躍進。

恆安國際估計，該公司受惠於木漿價格在２０１９年繼續下降，而該公司繼續積極改進產品

組合，擴大規模效益，以抵銷行內競爭激烈所致的不利的影響，整體毛利率可望逐步改善。中國

城市化進程增速，國民收入水平不斷提升，中國政府推動社會轉向高品質發展，亦將長遠帶動個

人衛生用品的市場對恆安高品質產品的需求。恆安針對女性健康產業、嬰童健康產業以及老年健

康產業，推出全新產品及升級產品，迎合消費者的需要，可望受惠。恆安於２０１８年底處於淨

現金狀況，淨負債比率為－９﹒９％，該公司可能會繼續收購業務，配合全球化發展並在全產業

鏈布局的策略。

目前，恆安的增長主要由紙巾業務帶動。凱基證券６月６日的證券研究報告指出，恆安的管

理層預計２０１９年紙巾收入增長達１０％，而該公司２０１９年全年的預測收入增長亦接近

１０％。



＊大市倘逆轉，資金或會回流＊



恆安近期股價表現較大市遜色，可能與近期中國國際金融調低其目標價有關。市場消息指出

，由於中國國際金融估計恆安的衛生巾業務可能面臨短期調整，故此調低該公司的目標價至７６

﹒６３港元，並分別調低該公司今明兩年的盈利預測４﹒８％和４﹒９％。

恆安今年以來的股價表現大致上與恆生指數同步，從年初的全年低位５４﹒１４６港元起步

，於４月底創出７０﹒９９６港元的全年高位後，於６月中股價輾轉回落至５５港元反彈，最近

的表現仍較恆生指數遜色。然而，大市市況一旦轉差，資金或會流向恆安國際，股價有機會挑戰

５０天平均線的６２港元水平。《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列恆安國際（０１０４４）近年業績表現：



數據 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

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收益 ２０５﹒１４億 １８０﹒８０億 １９２﹒７７億

（＋１３﹒５％） （－６﹒２％） （＋３﹒３％）



稅前利潤 ４９﹒０４億 ４９﹒６１億 ４５﹒５９億

（－１﹒１％） （＋８﹒８％） （＋０﹒２％）





股東應佔溢利 ３８﹒００億 ３７﹒９４億 ３５﹒９７億

（＋０﹒２％） （＋５﹒５％） （＋１０﹒３％）



純利率 １８﹒５％ ２１﹒０％ １８﹒０％



每股派息 ２﹒２元 ２﹒１元 １﹒９５元

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註：年結日為１２月３１日

貨幣：人民幣



表列恆安國際（０１０４４）及同業股價表現：



股份 去年第四季以來 今年以來 本季以來 本月以來

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恆安（０１０４４） －１８﹒９％ ＋３﹒２％ －１４﹒８％ －０﹒２％

維達（０３３３１） ＋０﹒８％ ＋１０﹒０％ －１０﹒９％ －４﹒４％



股指

恆生指數 ＋２﹒４％ ＋１０﹒１％ －２﹒０％ ＋５﹒８％

國企指數 －１﹒５％ ＋７﹒２％ －４﹒７％ ＋４﹒４％

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註：資料截至６月２８日中午收市

