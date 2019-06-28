【半年結】港股破六絕魔咒，半年升２６９６點，７月走勢仍見波動

《經濟通通訊社記者陳世鍾、盧逸文及余嘉欣２８日報道》２０１９年上半年即將過去，港

股繼２０１７年後，今年上半年仍纏繞在中美貿易戰糾紛，難以走出陰霾。一如著名的道氏理論

所言，趨勢終將周而復始，重複發生。今年港股上半年與去年上半年走勢頗有雷同，經歷四個月

的升浪後，於五月應驗「五窮」魔咒自高位急瀉，雖然恆在六月出現反彈，但專家認為，七月市

場仍然會繼續受貿易戰陰霾籠罩，對後市看法審慎，料波動市況亦會持續。



＊減息預期及憧憬貿戰解決，港股首四月連升橫越三萬關＊



港股承自去年聯儲局加息及貿易戰的悲觀氣氛，本年開局失利，曾穿二萬五關口低見

２４８９６點，惟該位置已為恆指半年低位，及後港股在多個利好因素下急見反彈，令恆指連升

四個月橫越三萬關。

年初聯儲局對利率態度由鷹轉鴿，先在一月暗示提早停止縮表，市場亦由炒聯儲局不再進一

步加息，以至炒作減息預期，令本地多隻地產股有追捧，為恆指帶來上升動力。另一邊廂，中美

之間亦見舉行多次雙邊經貿談判，市場不時傳出兩國快將達到共識的消息，一度令市場認為中美

貿戰糾紛快將完結，令市場充滿樂觀情緒，恆指單計一月最高已見２８０１１。

及後恆指繼續拾級而上，先自二月中收復失落逾七個月的２５０天牛熊分界線，在二月底美

國總統特朗普更表示，雙方在過去的貿談中取得實質性進展，宣布暫緩在３月１日向中國商品開

徽新一輪關稅，刺激恆指當月曾破二萬九關。

不過至三月，港股升勢開始受阻，雖然全國「兩會」舉行其間中國財政部宣布大規模降稅減

費，惟同時市場開始憂慮環球經濟下行的壓力，其中三月上旬中國公布２月份出口按年下跌逾兩

成，創下三年來最大跌幅度，及三月下旬歐美製造業數據雙雙遜預期下，均令港股自二萬九關回

吐，跌幅近６００點。由時市場對環球央行減息預期增溫，本港亦憧憬中央將推出更多刺激經濟

政策。

其時中國在四月公布的三月財新製造業及服務業雙雙做好，美國經濟數據亦見反彈，為港股

再帶來上升動力，恆指一度高見３０２８０點見創十個月高。其後港股未見重大突破，開始在三

萬關整固橫合，總計四個月累漲３８５３點，升幅近１５％。



＊港股「五窮」急瀉２７９８點，六月破咒彈１６４１點＊



不過，港股五月終難逃「五窮」魔咒，市場等待借口回吐。恆指終在美國總統特朗普指由於

與中國的貿易談判過程緩慢，上調對華關稅而下插。美國在當月１０日起，先上調中國２０００

億美元商品關稅至２５％，其後特朗普再簽署行政命令封殺華為等中國電訊設備商，並陸續有多

間美企加入，憂慮科技產業鏈中繼下，本港科技立即成為沽貨對象，中美關係亦見緊張。恆指全

月累插２７９８點，盡失所有主要平均線。

至本月，中美關係略見緩和，恆指跌勢方見暫緩，月初中國出口數據好過預期，先令港股重

上２７５００關口，其後美國再推遲華為禁止，加上市傳阿里巴巴將再次來港上市，令本港投資

氣氛略為好轉，重上２５０天線。

雖然其後本港爆發《逃犯條例》修訂示威，令市場擔心資金流走而再有沽壓，惟其在港府暫

暫緩修例，及特朗普主動致電國家主席習近平，令「習特會」鐵定於本周Ｇ２０峰會舉行的利好

消息下，終令港股重上二萬八關，更一度再收復百天及五十天線。

總結恆指６月份漲１６４１點或６﹒１％，第二季累跌５０８點或１﹒８％，上半年累升

２９６９點或１０﹒４％，收報２８５４２點。

國指６月份升４９４點或４﹒８％，收１０８８１點；而第２季跌４９７點或４﹒４％；整

個上半年累升７５７點或７﹒５％。



＊李偉傑：中美或重新展開談判，港股７月上望２９５００＊



對於七月港股表現，財經分析員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，七月大市走勢仍由中美貿

易戰消息主導。他預料，縱使兩國元首在明天（２９日）會面，但貿易談判亦會維持一段時間，

如果雙方在會後先停止額外的關稅戰，並重新展開談判，會對後市氣氛有利，不過若雙方中美雙

方在貿易談判持續拉鋸，甚至在會面時破局收場，恆指走勢就可能需要下試低位。

早前多個民調顯示，特朗普選前民望落後民主黨主要對手，但李偉傑認為，這並不足以促使

特朗普在中美貿談中軟化立場，因為距離下年選舉仍有一段時間，特朗普仍有時間在此之前推出

提振本土經濟如扶助農業的政策，未需急於對中國作出讓步。

本周聯儲局主席鮑威爾講話令市場對７月減息的憧憬幻滅，李偉傑指Ｇ２０峰會完結，若７

月份立刻減息會顯得急進，加上美國經濟數據並不算差，即使減息最有機會亦可能於９月才進行

，而減息次數亦只會象徵式減息一次，而屆時可能對股市有明顯推升作用。

他預料市場仍會憧憬聯儲局減息，加上中美可能重新展開談判，對後市氣氛有利，七月可上

望２９５００點，惟若甚至在會面時破局收場，恆指可能要下試２７６００點水平，甚至更低。



＊沈慶洪：中美貿談反枱機會細，儲局７月未必減息港股受壓＊



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪對《經濟通通訊社》表示，不論中美間是否重啟會談又或

達成協議，都會牽動大市走勢。他分析，目前而言只會有四個可能性，一是達成協議，雖然機會

不大，但如果發生，勢將港股再推高；二是「反枱」，但機會更微；三是重啟會談，但估計兩國

元首不太可能於首次見面就能達成共識；四是「若無其事」，兩國元首會面後沒有任何進展。

對於減息預期，沈慶洪同樣認為７月聯儲局未需要減息，他解釋，由３月至６月時均有８個

委員建議維持利率於２﹒２５至２﹒５厘水平，人數佔比最多，故反映局內現時最多委員建議維

持利率不變，而非減息。他補充，市場之所以會理解為減息，相信與最近一份議息聲明中，支持

減息的委員增加至７位有關。惟他提醒，美股近期不斷創新高，美國未有需要急於減息。而若果

７月港股在憧憬下未出現減息，相信恆指亦難逃一跌。

他總括，港股即使有中美利好消息帶動，亦於三萬大關有強大阻力，因為市場吸取今年第一

季會談的教訓，即使消息持續利好都可以因為「反口」而急轉直下，如果並非有實際事情達成，

相信亦難有強勁動力向上，故預料港股７月最多只能觸及近２９０００點水平，相反如果峰會上

未有利好消息，港股更會回落至２６０００至２７０００點方再有支持。

