【半年結】阿里來港騰訊未需憂慮，內房吼潤地中海外，中電可吸納

《經濟通通訊社記者陳世鍾、盧逸文及余嘉欣２８日報道》港股上半年走勢波動，股民自恆

指三萬點振奮過後，再受中美貿易戰升溫困擾，其中被視為貿易戰「標的」的人民幣近日走勢回

穩，以人民幣資產為主的內房股，在中國樓價持續上漲下，近月股價均有反彈，但專家認為仍需

要留意政策風險。

另外，市傳赴美上市的中國科企有意回港上市，當中早年被拒絕以「同股不同權」形式在港

上市的阿里巴巴，料最快下季重臨香港作第二上市，最新傳集資額由最初達２００億美元（約

１５６０億港元）降至１００億美元（約７８０億港元），惟若成事，仍成為自２０１０年友邦

（０１２９９）之後，集資額最大的新股。早前有大行指阿里上市或有助本港股市成交增加一成

到一成半。而騰訊（００７００）股價近日略見起色，惟與阿里業務上存在競爭，在投資者再有

多隻大型科技股選擇下，投資者應如何部署？

市況波動，環球經濟下行壓力漸增，避險情緒高漲下，大部分公用股走勢仍然堅挺，惟受中

電（００００２）盈警影響，市場亦擔心其他公用股未來走勢，投資者七月如何部署達持盈保泰

？



＊騰訊雲業務與阿里不同，待２５０天線部署買入＊



財經分析員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，阿里來港上市對騰訊的影響不大，因為不少基

金早已透過美股持有阿里，屆時縱使兩大科技巨頭齊齊在港掛牌，基金亦可同時持有兩家股份；

就算阿里掛牌初時對騰訊造成短期壓力，但騰訊中長線走勢仍然樂觀。另外，阿里與騰訊雖然同

樣涉足雲業務，前者更是龍頭企業，惟李偉傑解釋，兩者在雲業務的數據庫不盡相同，阿里是電

商為主，騰訊則是遊戲範疇；相信阿里上市只對從事類似業務的小型股造成壓力。

不過，就基本面而言，中央上半年重新恢復遊戲審批，騰訊早前公布首季業績時，曾表視遊

戲獲批的成效，將於本季業績反映。李偉傑預料，騰訊早前推出的《和平精英》會成為其遊戲業

務收入來源，加上市場已消化包括限制未成年人參與網遊的遊戲政策風險，預料其第二、三季的

遊戲收入會增加。騰訊將於８月１４日公布截至６月底止中期業績。

至於騰訊大股東Ｎａｓｐｅｒ今年３月宣布，將持有騰訊的互聯網業務在荷蘭上市，並預料

在七月中掛牌，變相沽售騰訊，李偉傑則指，此舉為「曲線」套現，但非對騰訊進行實質沽售，

故影響不大。他建議投資者，仍可趁騰訊回落至２５０天線即約３３８元水平考慮吸納，目標為

３９５元至４００元。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶接受《經濟通通訊社》訪問時，同樣認為阿里上市對騰訊未

必會構成股價壓力，不過若阿里的定價及市盈率相對較平，而且市場氣氛轉差，加上港股主板每

日交易額只有６００至７００億元，則市場投資騰訊的意欲就會減少。再者，騰訊在基本面上，

其政策風險比阿里大，只要新遊戲不獲審批，股價即難有起色，在去年純利按年增長只約１０％

下現時估值偏貴，故不考慮買入。



＊Ｇ２０峰會結果仍未知，港交所處高位暫未宜買＊



憧憬阿里赴港上市，港交所（００３８８）會直接受惠。李偉傑認為，市場亦會憧憬陸續有

更多中概股如百度來港上市，對未來港股成交再有幫助。至於上海最近開通科創板，專家對此看

法則有異。李氏認為對港交所無疑造成一定競爭，加上近日本港上市的新股表現各異，以及大市

缺乏方向成交因而縮減，未來新股選擇上市地點可能需密切關注貿易戰對市場氣氛的影響。沈氏

則表示科創板開通，亦未必能夠帶動資金流入，始終市場未清楚了解科創板的運作。

最近港股成交額持續收縮，兩位專家均認為，擬買入港交所的投資者，需待Ｇ２０峰會過後

才部署，其中李偉傑指出，目前港交所股價正處於高位，估值不便宜，建議趁其回落至早前

２７０元水平的裂口再買入。中期部署方面，阿里若來港上市進度落實，或可刺激港交所再上約

２９０元水平。



＊人幣回勇專家看法各異，潤地中海外短線可期待＊



近日人民幣回升，李偉傑認為，其走勢離不開中美貿易戰的進程，但過去多次貿易談判縱使

有負面消息，人民幣仍未「破七」，相信「七」水平的防守性較高。因此，他表示，近日強勢的

內房股在人民幣走強下亦可吸納，但投資者需要留意政策風險，因為內地每個城市對樓市有不同

調控政策，散戶容易因為單一負面新聞消息而亂了陣腳。他又指，集中於粵港澳大灣區及三四線

城市的內房股業務增長會較快，但相對選擇傳統龍頭個股的風險會相對低，因為其業務多遍布全

國。

另外，他建議投資者密切留意公司每月的銷售數據，若果增長出現減慢時要警剔，及留意公

司的負債比率。內房股當中，他推薦現金流充足及近期股價較為落後的中海外（００６８８），

加上其負債比率仍在健康水平，建議在１０天線（２７﹒５８元）部署，今年目標價為３２元，

短期亦有望上試３０元。此外，他表示潤地（０１１０９）近期的銷售數據不差，加上負債不高

，短期股價表現跑贏大市，料中線可上望３６﹒３元。

沈慶洪則認為，該板塊主要由國內的經濟數據主導走向，而非好像內需股般由政府政策推動

，在現時國內經濟增長放緩下未適合入市，加上普遍內房股的資產負債比例未有明顯改善，故未

看好內需股下月的走勢。



＊公用股房託創新高，觀望中電盈警是否影響派息＊



市況波動下，投資者鍾情避險板塊，公用股及房託普遍逆市上揚，藍籌中港鐵

（０００６６）及領展（００８２３）更雙雙在本月見上市新高，不過早前罕有發盈警的中電（

００００２）股價受壓為本月最差藍籌，本月累跌２﹒７６％，令投資者擔心其他公用股未來盈

利表現，為下月公用股股價能否持續上漲帶來疑問。

沈慶洪認為，中電發盈警一事未足憂慮，因今次盈警主要因為商譽減值，而該減值是非現金

項目，不會對公司現金流及營運造成即時影響。他分析中電派息穩定、吸引，仍是首選公用類防

守股，現價已是買入的時機，且不需要太早訂立目標價。待下次業績公布，若出現減值影響派息

，那時才需要沽出轉投其他公用股。

李偉傑則認為，市場預期美國下半年減息，因此收息之用的公用股之需求會上升。他指出，

當中部分股份會較受行業政策影響，如電力股在上調電費有所限制；相反，煤氣（００００３）

及港鐵在加價方面有較少限制，故兩者為公用類股份中的首選。

房託類股份方面最近走勢強勁，除投資者熟知的領展外，置富產業信託（００７７８）及陽

光房地產基金（００４３５）均在本月破頂。兩位專家均看好相關板塊，其中沈慶洪指置富產業

在派息及基本因素上有更平衡的表現，雖然交投量不及領展，但至少純利有增長，故是為房託類

首選。他建議投者現價可買入置富，目前上望空間大，惟不推薦領展，因為其派息及基本因素並

非最吸引。惟李偉傑則仍看好領展，因短期暫時未有類似大型房託股份，目標價甚至可望１１０

元，他建議投資者宜留意公司中期或全年入帳項目，了解旗下的估值是否有升值。

